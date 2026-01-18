獨家／葛仲珊不唱歌也超賺錢！網拍賣腳踏車賺翻 投資二手收藏意外漲價

記者鄭尹翔／台北報導

睽違九年重返樂壇的饒舌歌手葛仲珊（Miss Ko），近日推出新專輯《soul.food 靈食》，接受《三立新聞網》專訪時分享消失期間的真實生活狀態，透露自己在疫情期間靠著收藏並轉售 BMX 腳踏車大賺一筆，光是這項投資就進帳約 2 萬 1 千美元（約新台幣 66.4 萬元），也坦言自己在某種程度上已達到「財富自由」。

葛仲珊推出新專輯，接受專訪分享創作與演藝路甘苦。（圖／記者趙于瑩攝影）

葛仲珊表示，這九年並非單純休息，而是學習如何與情緒共處，「我在學怎麼調整心情上的不平衡，因為發完專輯後，壓力其實一直都在。」她坦言，即使現在回到音樂工作，壓力仍然存在，只是選擇用不同心態面對，也學會與負面情緒共存，「這是我必須先完成的一件事。」

談到這段時間的投資經驗，葛仲珊相當坦率，透露自己除了股票投資外，也因疫情期間迷上收藏 BMX 腳踏車，低價購入後再轉售海外市場，「我只買了六台，一台才五百塊，後來賣到四千多美金，用 eBay 賣，光那個就賺翻。」她也笑說，這樣的投資眼光某種程度算是天賦。

除了腳踏車投資，葛仲珊也提到自己與高中朋友長期關注股票市場，「他媽媽很厲害，很早就買特斯拉，也有買過黃仁勳相關的股票。」加上她本身生活開支不高，讓財務壓力相對輕鬆，也更有餘裕思考是否回歸音樂。

回到創作本身，葛仲珊透露新專輯的壓力並非來自成績或外界期待，而是所有細節幾乎親力親為，「專輯設計、MV 都是我在處理，但我對這張專輯沒有什麼期待，寫完、做完，我已經得到我要的。」她形容這次的心境與過去截然不同，「不是控制，是我知道它要長什麼樣子。」

她也提到，過去作品多半交由團隊協助，但這次選擇自己完成，反而成了一種責任，「這次像是從宇宙接到一個任務，就要把它完成，不再是隨便做做。」至於再度回歸樂壇的契機，葛仲珊透露與 2023 年金曲獎演出有關，「那之前我已經五年沒有想過要上台，甚至一度不太想接。」但因適逢嘻哈 50 週年、以及自己得獎滿十年的重要時刻，最終決定站上舞台，也因此重新找回信心。

她也坦言，能再次投入音樂，與遇到對的夥伴密不可分，「遇到現在的經紀人，合作起來很有默契，也讓我有機會跟不同的人一起做音樂。」在財務相對穩定的狀態下，葛仲珊選擇回到音樂本質，為自己而創作，也為歌迷帶來全新的作品。

