獨家／葛仲珊罕見認愛！證實在美國有另一半 親吐感情近況

記者鄭尹翔／台北報導

嘻哈女王葛仲珊（Miss Ko）帶著全新專輯《soul.food 靈食》強勢回歸樂壇，除了談音樂創作，接受《三立新聞網》專訪時也難得鬆口分享感情近況，坦言目前算是單身狀態，「沒有約會」，並直言若未來有伴侶，對方必須和她一樣獨立。

葛仲珊推出新專輯，接受專訪分享創作與演藝路甘苦。（圖／記者趙于瑩攝影）

葛仲珊透露，自己已經習慣一個人的生活節奏，「如果有另外一半，也要是很獨立的人。」對於過往戀情，她並未多談細節，只表示先前曾有交往對象，但因長期在美國與台灣兩地奔波，距離成了現實考驗，至於目前倆人的關係，葛仲珊也說「也沒有一定要怎麼樣，就順其自然。」

她也分享，自己理想中的生活狀態是能夠美國、台灣兩邊跑，但因愛犬出入境不易，加上決定發片後希望全心投入創作，因此於去年 8 月中正式搬回台灣，專輯製作在 10 月前後完成，至今返台約半年時間。對於回台生活，她直言適應得不錯，也重新感受到台灣的人情溫度，「離開台灣最想的就是大家，這次回來，我真的感覺到這邊的好。」

談到新專輯《soul.food 靈食》的創作概念，葛仲珊坦言靈感來自身邊許多朋友面臨憂鬱症困擾，也包含自己曾經的低潮經驗，「你永遠不知道什麼時候會發生。」她形容這張專輯像是寫給未來自己的「小聖經」，當再次跌入低谷時，能提醒自己如何走出來，「用這張專輯給自己力量，提醒自己珍惜每一刻。」

專輯中多首作品情感濃烈，其中寫給愛犬的〈got.to.believe〉讓她每次演唱都忍不住感動落淚；而歌曲〈b.ye 畢業〉則是獻給已故好友方大同。她透露，好友過世後曾在夢中與她對話，「他說音樂就是他的後代」，這句話成為完成歌曲的重要關鍵，也讓她在歌末特別向對方致謝。

至於外界關心的演唱會計畫，葛仲珊坦言目前仍以一步一步來為主，「我每天就是照著行事曆過日子。」她也笑說自己需要時間練習，雖然不追求完美，但一定會把功課完成，「不一定做到 A＋，但至少會做到 B。」

回顧音樂歷程，葛仲珊以首張專輯《Knock Out 葛屁》奪下第 24 屆金曲獎最佳新人獎，後續作品《皇后區的皇后》更成為華語嘻哈重要里程碑。沉潛多年後，她帶著《soul.food 靈食》回歸，不僅以全新的音樂觀療癒自己，也重新定義屬於 Miss Ko 的嘻哈態度。

