獨家／葛仲珊證實財富自由！投資這些股票賺翻 消失九年完全不想回歌壇

記者鄭尹翔／台北報導

饒舌歌手葛仲珊（Miss Ko）睽違九年重返樂壇，推出新專輯《soul.food 靈食》，近日接受《三立新聞網》專訪，分享這段「消失期」的真實生活狀態，坦言自己在某種程度上已達到「財富自由」，不僅靠股票投資累積資產，也因為天生對投資敏銳，加上生活開支不高，讓她能夠更從容地面對是否回歸音樂的選擇。

葛仲珊推出新專輯，接受專訪分享創作與演藝路甘苦。（圖／記者趙于瑩攝影）

談到這九年的休息時間，葛仲珊表示，這段期間並不是單純放空，而是學習如何與情緒共處，「我在學怎麼調整心情上的不平衡，因為發完專輯後，其實壓力還是一直存在。」她坦言，即使重新回到音樂工作，壓力依舊在，只是現在選擇用不同的心態去面對，並學會與負面情緒共存，「這是我必須先完成的一件事。」

葛仲珊推出新專輯，接受專訪分享創作與演藝路甘苦。（圖／記者趙于瑩攝影）

葛仲珊推出新專輯，接受專訪分享創作與演藝路甘苦。（圖／記者趙于瑩攝影）

對於新專輯的壓力來源，葛仲珊直言並非成績或外界期待，而是大量細節需要親力親為，「專輯設計、MV 全部都是我在處理，我對這張專輯沒有什麼期待，寫完、做完，我已經得到我要的。」她透露這次專輯幾乎是自己一手完成，因為太清楚自己要的是什麼，「不是控制，是我知道它要長什麼樣子。」

葛仲珊也提到，過去的作品多半交由團隊協助，但這次選擇親自製作，反而成了一種責任，「我覺得這次像是從宇宙接到一個任務，就要把它完成。」她形容心境與以往截然不同，不再是「隨便做做」，而是完成一個對自己負責的作品。

至於再度回歸音樂的契機，她透露與 2023 年金曲獎表演有關，「那之前我已經五年沒有想過要上台，甚至一度不太想接。」但考量到嘻哈 50 週年、以及自己得獎滿十年的意義，最終決定答應演出，也因此重新找回信心，「那次回來後，我發現其實我還可以。」她也分享，能再次投入音樂，與遇到對的夥伴有很大關係，「遇到現在的經紀人，合作起來有默契，也有機會跟不同的人一起做音樂。」

談到財務狀況，葛仲珊相當坦率，表示自己靠股票投資與收藏買賣累積資產，「我跟高中朋友都會玩股票，他媽媽很厲害，很早就買特斯拉，也買過黃仁勳相關的股票。」此外，她在疫情期間迷上收藏 BMX 腳踏車，低價購入後再轉售，「我一開始是想收藏，只買了六台，一台五百塊，賣到四千多美金，用 eBay 賣，光那個就賺翻。」

對於是否擔心未來收入，葛仲珊笑說自己花費不高，加上投資眼光算是一種天賦，「我覺得我可能不會缺錢，因為如果不做某件事，也不用負擔那個開支。」這樣的財務安全感，也讓她能更純粹地回到音樂本質，為自己而創作。

