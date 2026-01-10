獨家》葛兆恩操刀 揪吳宗憲、康康重現三大難高音

葛兆恩（左）與爸爸高凌風小時候有不少幸福家庭照。（東西文娛提供）

本土綜藝天王吳宗憲（憲哥）宣布，將於2026年3月29日在台北國際會議中心（TICC）舉辦「吳宗憲JACKY WU2026臭男人 巡迴演唱會」台北站。這場演唱會由已故天王高凌風的兒子葛兆恩（寶弟）策劃，旨在重現當年高凌風、康康與吳宗憲組成的「三大難高音」經典組合，帶領觀眾重溫台上台下的黃金互動與懷舊氛圍。

寶弟斜槓開公司「東西文娛」主辦演唱會、戲劇製作跨足幕後，這次更主辦吳宗憲演唱會，希望打造「闔家觀賞」的演唱會。他透露興起演唱會想法時，第一個想到邀請的人選就是吳宗憲，「當年三大難高音的化學反應非常特別，憲哥與康哥可以開我爸的玩笑，這味道是無法被替代的。」盼以這次演唱會，重現父親當年風采。

寶弟從小跟著爸爸工作，曾親眼目睹三大難高音在台前幕後的互動：「我12、3歲時看不懂他們的玩笑，但現在有機會站在幕後策劃舞台，我能更完整體會他們的幽默與專業。」他也談到，當年憲哥喜歡直接來不彩排，完美主義的父親則相當重視彩排，雙方數度為此爭執，而康康總是擔任居中協調的角色。這次代父「上陣」，寶弟笑說康哥依舊是憲哥與他最好的橋樑，彼此合作起來既視感滿滿，彷彿回到當年。

面對綜藝天王吳宗憲，寶弟坦言要開口邀約合作時，很擔心被拒，沒想到憲哥除了一口答應，甚至在短短半小時內就排定好整場秀的內容，「憲哥沒有提出額外要求，無論是妝髮、演出細節或節目橋段，他都很配合。我這次完全尊重憲哥的發揮，而我自己會負責表演我爸的歌。」寶弟透露原本第一場澳門演出，因香港大火緊急取消，憲哥與康哥也都毫無怨言，盡力配合，讓他點滴在心。

為了呈現最完美的節目，寶弟特地跑了一趟華視，挖出父親高凌風1980年代的稀有高清演出片段，甚至在看片室感動落淚。寶弟坦言其中一段父親20多年前演唱會畫面，苦尋不著高清畫面，手邊只剩下一張當年的演唱會門票，無奈之下，求助康哥；康哥竟在隔日參加演講時，巧遇當年的主辦方工作人員，「康哥說主辦的員工就坐在台下！就跟他說『這個有辦法處理』。」最後竟真的找回20多年前父親演出的母帶，其中不少連寶弟都沒看過的資料畫面將作為演唱會驚喜呈現，找尋母帶過程似「超級任務」一般，這一切神奇的巧合，也讓寶弟直呼一切是父親在天上神助攻。

寶弟坦言，自己出道10年來並不眷戀舞台上的目光與掌聲，反而更熱衷於幕後的企劃與公司營運。他成立公司不到半年，便展現驚人的執行力，他預告不排除未來重心將全面轉向幕後。此次演唱會，將由寶弟代父親高凌風與吳宗憲、康康重現經典「三大難高音」橋段，一連串經典好歌與搞笑橋段可期；寶弟也將演唱父親的經典曲目，讓不同世代的觀眾都能在歡笑與感動中度過這場融合金曲與脫口秀盛宴。

