獨家／葛西健二低調再度當爸！接三歲童下課吃飯「滿眼是愛」超暖
日籍藝人葛西健二，2018年歷經喪女之痛，受到全台關注，痛失愛女的創傷與鋪天蓋地的輿論壓力，讓他一度停擺演藝工作，2023年才回歸《WTO姐妹會》。比起螢光幕前的復出，他私下的生活似也重獲新生，近日有時報周刊CTWANT讀者在餐廳巧遇葛西，身邊竟多了一位目測三歲左右的小男孩。
據讀者表示，當晚正值晚餐時刻，在一家餐廳外看到葛西健二，帶著一個目測三歲左右的小男孩，桌子上放著書包，看起來是剛接完孩子下課。他點了兩份義大利麵，細心地為兒子準備小碗分裝，更準備了平板電腦，動作非常溫柔，父子倆對著螢幕有說有笑，氣氛溫馨。
2018年葛西健二經歷了一場全台關注的人生巨變，他痛失僅3個月大的女兒，檢警事後調查證實是新手爸爸照顧疏忽，當時他獨自在家照顧女兒，一手抱著女兒，一手要準備泡奶，才不甚讓女兒摔傷，而導致的意外悲劇。雖然還其清白，葛西健二在傷痛之下，選擇消失在螢光幕前，沉寂了五年。
後來他放下藝人身段，被目擊在全台各大百貨物產展擺攤賣章魚燒與烤糰子，工作態度專業認真，許多巧遇他的粉絲也紛紛在網路上為他加油，希望他能走出陰霾。直到2023年，他才回歸成名節目《WTO姐妹會》，也曾演出戲劇《聽海湧》，但演藝工作比起全盛時期減少許多，生活也更趨低調。
即便重新回歸螢幕，外界不知葛西健二已經再度當爸，他也幾乎不主動分享生活細節，從他接送小孩放學、陪同用餐的舉止中可以看出，他現在的人生重心放在陪伴孩子成長上，靜靜守護現在的幸福。
