獨家／董事會出席者莫名多1人 馬偕醫院董事長補選爆爭議

馬偕醫院董事長蕭聰穎屆齡退休，爆出讓非董事的謝大衛出席董事會並參與選舉。（翻攝Google Maps）

馬偕醫院再爆爭議！本刊接獲投訴，指馬偕董事長蕭聰穎將屆齡退休，董事會訂於2月9日進行董事及董事長補選，依章程規定，出席董事應為15人，但蕭竟將「補選董事謝大衛」也列入出席名單，出席人數變成16人，已經違反相關規定。投訴人表示，謝是蕭屬意的董事長人選，而蕭過去曾傳出數起利益迴避爭議，如今又讓還不是董事的謝大衛直接出席董事會、參與選舉，非常離譜！

投訴人A先生表示，蕭聰穎預計3月退休，董事會1月21日召開會議，提案進行董事及董事長補選，並推舉謝大衛為董事候選人，但日前接獲董事與董事長補選的開會通知赫然發現，除了15名本應列席的董事之外，謝大衛的名字也在出席名單，讓董事們議論紛紛。

A先生指出，按理說，2月9日選舉之後，新任的董事及董事長是在3月才正式上任，董事會內部傳出，謝大衛獲得蕭聰穎及特定派系支持，是遞補蕭的熱門人選，但也必須依章程規定進行選舉才對，謝大衛根本沒資格出席，後來有人向董事會的行政人員求證，竟然得到「蕭董事長已取得衛福部同意並默許」的答案，令人難以接受！

本刊調查，蕭聰穎擔任馬偕醫院董事長期間，曾爆出多起爭議。2024年，馬偕醫院欲採購質子治療設備，傳出蕭屬意一家有中資色彩的品牌，並打算以高於市價的價格購買，但該產品未通過衛福部審核，也未取得許可證，依規定無法在國內醫療院所使用，被質疑圖利廠商，吹哨者也呼籲基督教長老教會總會及衛福部介入調查。

馬偕醫院董事長蕭聰穎遭爆違規將一名董事候選人列席董事會，讓出席人數變成16人，引發爭議。（讀者提供）

對此，馬偕醫院曾發聲明自清，稱質子治療設備採購過程遵循公平、公正與嚴謹透明原則，全程由法務與稽核單位嚴格監督；蕭聰穎則表示，採購質子設備是醫院既定的計畫，很早就在接洽，否認主導採購案，蕭當時強調，要買哪個廠牌產品仍未確定，卻先被爆圖利廠商，並不合理。此外，馬偕醫院最近高價購買中山北路土地之事，也充滿疑點，但也在蕭的主導下，獲董事會通過！

蕭聰穎除了是馬偕醫院的董事長外，也是馬偕醫護專科學校的董事，但卻被人投訴，指他協助媳婦從馬偕醫護專科學校的兼任教師，轉為專任教師，薪資福利也跟著水漲船高。董事會調查後，去年11月正式說明，表示該應聘案雖符合程序，但確有違反利益迴避原則之嫌，蕭亦於事後請辭馬偕護專董事。

針對董事長補選爭議，本刊致電、傳訊向馬偕醫院董事長蕭聰穎求證，至截稿前未獲回應；董事候選人謝大衛表示，他並未被通知要出席會議，當天也不會出席，不解為何列席名單上有他的名字。他尊重董事會，一切選務依章程規章辦理。

