獨家／董事長退休愛上晨跑 竟在河濱4度被「車」撞

新北一名工廠的董事長，退休後時常到河濱公園運動，不過因為堤外便道車輛進出頻繁，71歲的他4年內4度在晨跑時被機車撞上，最近一次是一個禮拜前。而撞他的是83歲的高齡騎士，雙方都有受傷。騎士持照正常，沒有酒駕，不過供稱不曉得車禍怎麼發生。

老翁在河濱公園晨跑，被機車撞上緊急送醫，到了急診室仍心有餘悸。遭撞退休董事長vs.陪送醫友人健身教練Joyce：「（他騎摩托車，你一樣是跑右邊嗎），我們跑的，我們跑的路線嘛。」

案發地點在光復橋下的河濱公園，這裡汽機車都可以通行，但有不少民眾喜歡來晨跑運動，卻也變成人車爭道。被撞的老翁今年71歲，他曾是工廠的董事長，退休後常常到河濱公園運動。

被撞老翁退休董事長黃先生：「跑到差不多這個地方，聽到喇叭聲，我本來要回頭看來不及了，已經被撞倒了。他可能是有看到要閃啊，結果從我這邊側面滑過去，倒在我前面。」

老翁手臂和膝蓋都受傷，目前還包著紗布，生活上多少受到影響。而撞他的騎士高齡83歲，沒有酒駕，供稱不曉得車禍怎麼發生。

被撞老翁退休董事長黃先生：「總共累積起來被撞4次，希望這是最後一次。」

當時陪老翁送醫的是一名健身教練，在IG上小有名氣，因為跑步常遇到，會一起晨跑。老翁這回被撞，只有擦傷沒有骨折，就是因為看過她的教學影片。

健身教練Joyce：「如果你是直接手撐下去，一定是手腕、肘關節還有肩關節會骨折，所以你要洩力降重心，讓你大面積著地。手臂或者是往後倒的時候，你要把自己縮成像一顆球一樣，用翻滾式的跌倒。」

由於堤外便道不只有停車場，還有機車練習場，車輛進出頻繁。新北市高灘處也呼籲，民眾運動要多加注意，自身安全。

