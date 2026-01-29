獨家／「蒙特樂橄欖油」混低價芥花油 已賣2萬箱撈千萬

蒙特樂橄欖油。（圖／東森新聞）





台北一間公司，被檢調查出從義大利進口少量蒙特樂橄欖油後，竟與低價芥花油混充裝瓶，外包裝上仍標示「100%純油」，2年賣出2萬箱，不法獲利超過1500萬，這批已經流向下游餐廳。如今負責人被約談之外，衛生局也裁罰400萬。《EBC 東森新聞》實際回到公司登記地址，還看到有食材批發商來退貨退款，說是接到衛生所通知，才知道居然是混充油。

一箱又一箱的蒙特樂橄欖油，疊成一面牆，還沒出貨就先爆出黑心混充，但2年來已經賣出2萬箱，不法獲利超過1500萬。《EBC 東森新聞》實際來到他們公司登記地址，就位在台北市中山區，蒙特樂橄欖油爆出爭議，還有廠商特別開著貨車前來退油。

廣告 廣告

退油食品廠商：「他們一定是知情的啦，不然橄欖油怎麼會是黃色的，橄欖油一定是綠色的啊，所以它就給人家騙啊。」

仔細看看，這罐蒙特樂橄欖油上頭標明百分之百純油，原產地還寫著義大利；實際上，成分中芥花油比例還比蒙特樂橄欖油多出很多。檢調查出，他們從義大利進口少量蒙特樂橄欖油，再與低價芥花油混充裝瓶，以1比25自行混合分裝，欺騙消費大眾，以批發方式賣給餐廳、食材批發商和手工皂材料行。

退油食品廠商：「衛生所跟我們通知，我們才知道這件事情，那我們知道的第一時間，就電話跟他們說要退款，但第一天是完全找不到人。」

強調是有餐廳指定要這瓶蒙特樂橄欖油，廠商才幫忙下訂送貨，但沒訂多久就出問題。不過價格早有異狀。退油食品廠商：「你知道橄欖油一罐大概400、500元，但是這個一箱才2300元。」

檢調兵分6路，搜索公司和位在新北深坑的倉庫，查封130箱共780瓶，約談負責人和員工，訊後分別諭知20萬到80萬交保，衛生局也依食安法裁罰400萬。

衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁：「衛生局立即通知各網路購物平台下架，並通報各縣市衛生局，協助查核下游業者停止販售。」

對此，《EBC 東森新聞》實際向負責人求證，她拒絕回應就關上大門。為了降低成本、牟取暴利，檢調持續擴大清查是否流向小吃攤。

東森新聞關心您

違法行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

新／標榜100%僅含4%！調查局偵破北市黑心橄欖油商

無良黑心企業栽了！低價「粕油」裝「頂級橄欖油」遭逮

今年2度飆漲！美式賣場「橄欖油」一個月貴600元

