獨家／「蔡英文愛店」外爆衝突 男女互毆1人遭拖行

記者陳亭汝、鄭翔仁／台北報導

北市濟南路上一間人氣水餃是小英總統的愛店，沒想到昨（28）日傍晚門口有男子毆打女生，甚至還把人拖行到馬路上。據了解兩人疑似是情侶，衝突發生前，在店內用餐就爆發口角，雖然警方沒收到報案，但打架互毆恐怕也涉犯社維法。

人氣水餃店外一對情侶疑發生衝突，互相毆打。

一男一女在騎樓上吵的不可開交，男子好生氣動手推了一把，眼看火爆場面越演越烈，男子再度出手把女生推到馬路，再拉進巷弄動手攻擊，長髮妹疑似忍無可忍拉住對方企圖回擊，目擊民眾見狀全嚇壞了。

廣告 廣告

男生將女生拖到巷弄動手攻擊。

目擊民眾：「互推然後女生要跑掉，男生就把她抓回來揍，而且他們還是在有人在的汽車前面推，然後還被人按喇叭。」

事發就在28日下午5點多，動手的兩人疑似是情侶，但整個過程會被注意到原來是因為事發地點竟然在這。

糾紛發生的現場，就在蔡英文前總統最愛的餃子店旁邊。

記者陳亭汝、鄭翔仁：「糾紛發生的現場，就在蔡英文前總統最愛的餃子店旁邊，事發當下正值下班尖峰時間，而且現場就像現在一樣有滿滿的排隊人潮，但是該名男子還是氣憤動手。」

知名水餃店的綠藻皮干貝水餃。

翠綠的麵皮包餡包著一整顆干貝，有著小英總統御用的綠藻皮干貝水餃美譽之稱，外面吃不到只有這間店才有，難道打架的情侶是因為沒吃到才起衝突嗎？

目擊民眾：「有看到說男生把女生拖進去了。」

情侶雙方衝突後未接獲報案。

目睹第一現場的民眾表示，雙方在店內就已經吵架了，後來女方直接被帶出去，雙方目前沒提告，但依照刑事訴訟法第231條，警察若知有犯罪嫌疑者應可即時開始調查。

律師包盛顥出面說明。

律師包盛顥：「另外當事人施暴於他人或相互鬥毆的情形，也有可能違反社會秩序維護法。」

雖然還不清楚為什麼會在街頭大打出手，但當眾這樣互相攻擊不只傷感情，恐怕已觸犯法律。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

聖文森親中政黨勝選！台灣恐陷「斷交危機」？外交部回應了

繳不出保證金！台灣「9間旅行社」執照被廢 觀光署列38家解散名單

昔日光景不再！新北「1知名商圈」沒落 在地人曝原因嘆：時代的眼淚

撐不住了！高雄74年老校「夷為平地」走入歷史 校友不捨嘆：已成回憶

