獨家／蔣市府下榻「新一代和平飯店」象徵與「民主自由」同陣線

2025雙城論壇正式展開，《東森新聞》獨家直擊，台北市府主團預計下榻的上海茂悅外灘酒店，貴賓接待處已提前設置完成，準備就緒。這裡也被形容為新一代的「和平飯店」，因為2019年美中貿易談判期間，美方代表團同樣選擇在此下榻。有市議員認為，這也象徵蔣市府與民主國家站在同一陣線。

2025雙城論壇媒體團，所入住的上海浦華飯店，其實就是2023年蔣萬安與台商會面時的地點。上海市台辦選擇讓媒體團入住這裡，緊扣台灣與台商主題，也被解讀帶有示好意味。

這回媒體團入住的浦華飯店，位在上海虹口區，貼近老上海人的生活圈，更重要的是，與台商及台灣連結密切，從安排上來看，確實具有象徵意義。上海想向世界展現自我，不過在距離浦華飯店步行不到20分鐘的範圍內，還有另一個不同層次的案例。

就在台北市政府主團抵達前，上海茂悅外灘酒店的雙城論壇貴賓接待處，已經完成設置，顯示上海方面的高度重視。事實上，上海茂悅在2022年才被國營企業「上海地產」收購，相較外灘多數飯店都有官方插股背景，茂悅仍被視為民營色彩相對濃厚的酒店。

而在2019年美中貿易戰期間，美方代表團也選擇下榻上海茂悅，形成鮮明對比。不少西方民主國家的政商人士，只要到訪上海，也經常選擇入住，被形容為新一代的「和平飯店」。此次蔣市府團隊選擇茂悅，也被外界解讀具有象徵民主的意味。

台北市議員柳采葳：「不只是具有民主的意涵，在交流層級上也更有高度，最重要的是，可以避免讓民進黨見縫插針，畢竟這是美方都曾入住過的飯店。」

從茂悅酒店的高樓景觀，也能俯瞰整個上海外灘，有如觀察城市變化的窗口。對上海而言，或許也是想對外界傳達訊息；而回顧過往入住茂悅的國際政要背景，也被視為民主國家的象徵。

台北市議員張斯綱：「這家飯店接待外國客人，尤其是西方客人經驗相當豐富，台北市政府選擇這裡下榻，確實具有特殊意義，也象徵台灣與西方民主國家站在同一個陣營。」

即便台北市長蔣萬安此次調整行程，改為當日來回、並未實際入住，但市府主團選擇上海茂悅作為下榻地點，仍被外界視為別具象徵意義。

