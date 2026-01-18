獨家／蔬果行男員工砸車毀門 離職不賠 鄰怒揭惡行

失控水果行員工朝著停在路邊的車輛猛砸。（圖／東森新聞）





台中西區有間蔬果行，一名男員工情緒失控，拿鐵勾砸車、砸門，還剪鄰居的抽水馬達，只要不開心，就拿西瓜往隔壁門口砸，離譜畫面全被拍下。更扯的是，這樣的狀況已經拖了2年，不但賠償沒下文，蔬果行門口還常常有顧客違停、逆向卸貨，讓附近住戶真的快要受不了。

蔬果行門口，男子左右張望了一下，下一秒突然拿起手上的鐵勾，朝著停在路邊的車輛猛砸。一下兩下，整整砸了17下，車窗、後照鏡、擋風玻璃，連引擎蓋都沒放過，巨大聲響嚇壞附近民眾。

動手的人，是蔬果行的員工，而這樣的離譜行為，其實不是第一次。

受害鄰居張小姐：「剪我家抽水馬達，敲我家鐵門，或者是丟水果過來我家。」

男子拿鐵勾狂砸隔壁鐵捲門，一邊砸還一邊大聲叫囂，剪斷抽水馬達，拿西瓜往人家騎樓砸，各種離譜行為接連上演。其實這些都是2年前的事情，只是畫面拖到現在才終於曝光。

受害鄰居張小姐：「抽水馬達他後面有賠我，大概500元賠給我，鐵門部分算萬的，他還沒付給我，大概2、3萬那邊。」

男子惡搞完，就拍拍屁股離職走人，鐵捲門跟抽水馬達被砸壞，損失3萬5百元，一拖就是2年，到現在都還沒賠完。鄰居多次報警找環保局，甚至提告，卻一點用都沒有。

受害鄰居張小姐：「出庭的時候他也沒有到，我後面也沒有收到任何的通知，就這樣停滯的。」

回到事發現場，男子除了隔壁鄰居的鐵捲門，甚至還剪斷過別人的抽水馬達，看到門口還可以看到一大堆的違停車輛。這樣的狀況持續了4、5年，讓周邊的鄰居真的都好困擾。

受害鄰居張小姐：「他們的客人來買菜，那他們就會把車輛直接停在我家門口，擋住我的進出，完全就是你連人要進來、走進來都沒有辦法。那其實也有打電話請警察過來，但是就沒有用。」

事發地點就在台中西區華美街，蔬果行請了失控男員工，砸車又大鬧鄰居。無論日夜，一堆顧客圖方便違停，還有貨車直接逆向，擋在住家門口，亂象一堆卻長期無解，苦的就是附近鄰居。

