獨家／蕭亞軒消失3年不斷進出醫院 蜜雪顫抖吐內幕：她真的很辛苦

蜜雪和蕭亞軒是非常要好的閨蜜，右圖左上為2人好友李晶晶。翻攝michellehsu1115 IG

天后蕭亞軒（Elva）先前長達近3年因傷暫別舞台，外界時續關心她的復原狀況，而最心疼她的人之一，正是一路陪伴多年的摯友蜜雪。近日接受《鏡報》專訪，蜜雪罕見談起好友這段時間所承受的身心煎熬，數度哽咽紅了眼眶，強忍淚水直言：「她真的非常辛苦，很心疼。」

蕭亞軒於2022年發現右髖關節骨折，當時卻因既定工作行程已排滿，即便疼痛到影響行走，仍靠著止痛藥硬撐上工。那段時間Elva並未對外多說，只想把該完成的責任做到最後，卻也因此錯過了最理想的治療時機。術後復原過程不如預期，傷勢反覆，前後共進行了五次手術，每一次都伴隨至少三個月以上的復健期，對身心都是極大考驗。

身心煎熬無人懂 Elva的勇氣讓她心疼

那段期間，Elva不只承受身體疼痛，也曾一度陷入低潮。對一個把生命幾乎都交給表演的人來說，內心的恐懼，外人難以想像。蜜雪也曾陪伴好友進出醫院，看著她躺在病床上接受治療，「真的很心疼，但她又很堅強」，總是不想讓身邊的人擔心。

這份心疼，來自兩人超過20年的深厚情誼。時間回到1998年，當時仍在加拿大溫哥華念書的蜜雪，與姐姐艾莉莎參加當地歌唱比賽時，認識了同樣在加拿大求學的蕭亞軒，3人因為對音樂的熱愛迅速熟識，之後組成三人團體「Phenomena」，並一同接受長達一年的演藝培訓，感情如同親姊妹。

跌跌撞撞人生必經 正能量面對低潮

雖然後來因發展方向不同，各自走上不同人生道路，但這段友情從未中斷。多年來，蜜雪與Elva私下互動頻繁，不僅一同出國旅行，Elva工作結束後，也常被蜜雪「召喚」回家吃飯。蜜雪笑說，自己最擔心的就是她吃得不夠營養，「她總是要控制熱量，我就會逼她多吃一點」。

回想蕭亞軒那段最艱難的復健時期，蜜雪立刻紅了眼眶、難過得說不出話，兩人經常互相打氣、彼此提醒不要放棄，「我們這個年紀的女人，要更懂得疼自己」；蜜雪認為，跌跌撞撞是人生必經的過程，但最重要的是保持正能量，不要被低潮打倒。

蜜雪（左）和蕭亞軒是非常要好的閨蜜。翻攝michellehsu1115 IG

如今，蕭亞軒的身體狀況已明顯好轉，蜜雪語氣篤定表示，好友正在非常努力地準備中，「等她準備好，就一定會再出來跟大家見面」。在蜜雪眼中，Elva 一直都是意志力極強的女強人，特別是在工作上展現的韌性，讓她由衷佩服。

「我們各自在不同的位置，把自己的角色做到最好」！蜜雪說，正是這樣的理解與支持，讓她們的友情歷經時間與風雨，反而更加穩固。對蜜雪而言，蕭亞軒不只是站在舞台上的天后，更是一路陪伴、彼此見證人生高低起伏的摯友。這份心疼與守護，也成為2人度過各自人生低潮的力量。

蜜雪言語中不時流露對摯友蕭亞軒的愛護。劉耀勻攝

★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。



