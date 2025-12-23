獨家／蕭姓騎士遭張文割喉補償僅180萬 UG老闆低調捐100萬「指定給他」

蕭姓騎士遭割喉後，騎車強撐至轉角不支倒地，手中緊握手機仍停在LINE通訊頁面，讓許多民眾看了都掉淚。資料照片

台北市「1219隨機襲擊事件」釀成4死11傷，其中37歲蕭姓機車騎士在誠品南西店附近遭凶嫌張文割喉重傷，生前仍緊握手機、疑想與家人通話，最後對路人留下遺言「記得跟我爸媽說我很愛他們」，送醫不治。台北市政府法務局指出，蕭男因事發地點無相關保險，家屬僅能申請犯罪被害人保護補償金180萬元；不過企業界人士透露，先前因送飲料挨轟的UG手搖飲老闆、聯發國際董事長鄭凱隆，已低調捐出100萬元，並指定用於協助蕭姓騎士家屬。

廣告 廣告

蕭姓騎士生前從事物業保全工作，案發當下正騎車前往上班途中，卻不幸成為隨機攻擊的無辜受害者。法務局也說明，蕭男屬於上班途中遇害，家屬另可依《勞基法》向雇主請領5個月平均工資的喪葬費及40個月平均工資的職業災害死亡補償；至於關懷慰問金部分，家屬已明確婉謝。

另一方面，UG手搖飲老闆、聯發國際董事長鄭凱隆，日前因手提UG飲料與花束到案發現場致意，被外界質疑「露LOGO不妥」、挨轟消費災難，鄭也隨即出面道歉，坦言原本想表達哀悼，卻因不當行為模糊焦點，「願意完全承擔責任」。

北捷中山站民眾自願獻花，UG老闆鄭凱隆因送上自家飲料遭網友罵翻。圖／攝影李智為、翻攝自IG

不過，企業界人士透露，鄭凱隆其實早在本週一就已低調捐出100萬元，這筆捐款也是台北市社會局「1219事件扶助專案」收到的第一筆捐款，鄭並在捐款時指定全數用於協助蕭姓騎士家屬，並未對外張揚。

台北市社會局也證實，因近日不少民眾詢問捐款管道，市府已自23日起透過「公益台北愛心平台」啟動「1219事件扶助專案」，開放民眾捐款至社會救助金專戶，讓社會愛心能即時轉化為實質協助，補足制度性補償的不足。



回到原文

更多鏡報報導

北市恐攻兇嫌張文父母現身！ 坦言「2年沒聯絡、不知他在做什麼」

跳樓真相待解！張文遺體解剖父母「現身二殯」 稍晚將向社會道歉

北市隨機攻擊亡者、傷者補償金一次看！英雄余家昶最高可領1330萬 亡者家屬每人180萬