獨家／蕭旭岑率團赴北京！一中同表再成藍主旋律？矢板明夫曝「鄭習會」成行關鍵

即時中心／顏一軒報導

國民黨副主席蕭旭岑今（2）日與國政基金會副董事長李鴻源，率領約40名專家學者前往中國北京，出席由雙方智庫共同舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」，外界質疑，此行是否在為3月恐將登場的「鄭習會」提前鋪路，並憂心國民黨的兩岸路線，已從過去強調的「九二共識、一中各表」，逐步轉向前主席洪秀柱所主張的「一中同表」。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫接受《民視》專訪時分析，鄭麗文的兩岸政策與洪秀柱相比，可謂是「有過之而無不及」；至於3月「鄭習會」是否如期登場？矢板明夫則認為，如果國民黨此行未對北京交出滿意答卷，恐怕是難以成行。





總統賴清德日前接受電視節目專訪時指出，在野黨過去講九二共識是「一中各表」，但他們已經不講「各表」了，其實他們現在的路線基本上就是「一中同表」（洪秀柱路線），在未來以「身為中國人為榮」，這也是對國家認同混淆的威脅。

國民黨前主席洪秀柱。（圖／民視新聞資料照）

針對賴清德的批評與鄭麗文上任迄今的兩岸政策路線，矢板明夫剖析，基本上鄭麗文在國民黨內的權力、地盤並不是很牢固，需要拿到北京加持，才能壓住國民黨的各大派系，她走「親中路線」是「無庸置疑」的。

印太戰略智庫執行長矢板明夫。（圖／翻攝自矢板明夫臉書）

矢板明夫說，鄭麗文所有政策路線的邏輯都是拚命往中國靠攏，盼能拿到北京信任，藉此壓住國民黨各地方勢力；她的主張與洪秀柱相比是「有過之而無不及」。

至於「鄭習會」3月登場的機率高嗎？矢板明夫則認為，要看此行國共兩黨談話交流的內容，如果國民黨沒對北京交出一份滿意的答卷，中國是不會讓鄭麗文赴中的；此外，蕭旭岑在台灣面對媒體所說的，和實際談的內容一定不同，所以倘若鄭麗文去的話，會答應的內容才是觀察指標，鄭必定得答應一些過去國民黨比較難以接受的條件，才能親自前往北京，因此成行與否，仍有高度變數。





