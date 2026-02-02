獨家／蕭旭岑赴國共論壇 矢板明夫：中國勢必要求「擋軍購」分化台美日關係

即時中心／顏一軒、連國程報導

國民黨副主席蕭旭岑與國民黨智庫副董事長李鴻源今（2）日上午率團赴中參加交流論台，還呼應國民黨主席鄭麗文日前的言論，說「我們當然是親人」。印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，國民黨長期想跟共產黨建立穩定的溝通管道，但問題是，在美國與中國抗爭的氣氛下，中國勢必要求國民黨在台灣阻擋軍購案，這樣一來，台灣不僅會削弱武力，中國也能成功分化台灣與美國、日本等民主盟友間的關係。

蕭旭岑今日出發前表示，從歷史、文化、血緣和情感，跟對岸本來就不應切割，矢板明夫認為，現在全世界的態勢就是美中對立，美國積極封鎖中國在全世界擴張勢力，若台灣的軍購案無法在立法院過關，將增加美國跟日本維護台海和平的負擔，恐怕也會導致台灣與美國、日本的盟友關係生變。



蕭旭岑強調此行為民間交流，李鴻源日前也在廣播節目中表示：「我們不是執政黨，能簽什麼東西？」然而矢板明夫提醒，國民黨此行無論與中國談論什麼內容或結果，都會給國際社會一個疑慮：未來在產業合作上，若將先進技術交給台灣，「會不會透過國共間的溝通管道流向中國？」這對台灣的整體發展並沒有加分，國民黨選在此時赴中交流，矢板明夫認為非常不合時宜。

