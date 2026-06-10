獨家／蕭美琴出訪誠意超足！特勤贈禮促「安全交流」 惠恕仁隨扈：喜歡

記者黎冠志／帛琉隨團報導

副總統蕭美琴出訪帛琉，兩國文化交流從上到下，就連特勤人員也針對「安全人員」做兩國維安的交流。帛琉總統惠恕仁隨扈就向《三立新聞網》透露，他們收到了台灣特勤人員致贈的小禮物「戰貓紀念幣」知道蕭美琴的綽號是戰貓，覺得很符合她，特勤製作的禮物也很漂亮，收到這份禮物讓他們很開心！（圖／隨團記者黎冠志攝影）

副總統蕭美琴上任後首度出訪，不只親自設計找廠商包裝巧克力帶到帛琉致贈給當地政要及帛琉民眾，就連負責政府人員、正副元首的安全人員，也收到一份神秘小禮物，據帛琉總統惠恕仁的安全人員透露，該紀念硬幣是我國副總統蕭美琴的維安單位送給他們的紀念禮物。

帛琉總統惠恕仁隨扈就向《三立新聞網》透露，他們收到了台灣特勤人員致贈的小禮物「戰貓紀念幣」時很驚喜、開心也很喜歡，由於蕭美琴這趟到訪帛琉，和其維安小組的人員有密切合作計畫，因此除了是安全人員的技術交流合作外，也是一種文化交流。該隨扈表示，知道蕭美琴的綽號是戰貓，覺得很符合她，我方特勤製作的禮物也很漂亮，收到這份禮物讓他們很開心！



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蕭美琴特勤人員設計的「戰貓紀念幣」，正面是用小篆字體寫下「安平」兩字，另一面則是一隻跳躍的戰貓（cat warrior），底下用英文寫「保持韌性」。（圖／隨團記者黎冠志攝影）

蕭美琴特勤人員設計的「戰貓紀念幣」，正面是用小篆字體寫下「安平」兩字，另一面則是一隻跳躍的戰貓（cat warrior），底下用英文寫「保持韌性」。（圖／隨團記者黎冠志攝影）

該紀念幣正面是用小篆字體寫下的「安平」兩字，並透過環繞最外圈的海洋繩結紋樣，象徵台帛兩國如同繩結緊密交織在一起，而中間形似羽毛的圖案，據該安全人員指出，台灣的維安人員告訴他們這是一隻神話中的百鳥之王「Phoenix」，象徵生生不息的概念，意指兩國邦交永遠維繫。

另一面則是一隻跳躍的戰貓（cat warrior），底下用英文寫「保持韌性」。而這隻戰貓也是日前蕭美琴的隨扈設計在帽T上的圖樣。

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