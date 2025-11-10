獨家／蕭美琴IPAC歐洲議會演說 掀搶拍潮！他曝插曲：菲國議員痛罵中共

記者張雅筑／台灣－比利時報導

副總統蕭美琴出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年會，是極罕見且具外交突破意義的公開行動。她於比利時布魯塞爾的歐洲議會以「Taiwan：A Trusted Partner in a Volatile World（台灣：動盪世界中的可信賴夥伴）」為題發表演說，創下我國副總統首次在歐洲議會演講的紀錄。（圖／受訪者提供）

副總統蕭美琴結束於比利時布魯塞爾出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」年會行程，在今（9）日上午搭乘中華航空CI62班機返抵國門。蕭美琴這次保密到家的外交行動，無預警現身歐洲議會，並以「Taiwan：A Trusted Partner in a Volatile World（台灣：世界在動盪變局中的可信賴夥伴）」為題發表演說，令與會各國議員既驚訝又感動。知情人士透露，這屆IPAC年會有不少插曲，例如：外界普遍認為菲律賓傾中，但出席的3名菲國議員當場公開表達對中國的不滿，甚至痛批中國「霸道」，場面引發熱烈反響。

在這個月7日，副總統蕭美琴在外交部長林佳龍的陪同下，秘密前往歐洲比利時，驚喜現身歐洲議會，並以台灣副總統的身份於「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說。同樣獲邀出席的Hello Taiwan執行長江明信透露，在場的50多名各國議員全都不知情，所以看到副總統蕭美琴出現的第一時間反應都是非常訝異，接著給予熱烈的掌聲，非常激動和感動地歡迎她。

Hello Taiwan執行長江明信透露，全場出席的50多名各國議員們全都不知情，所以第一時間看到我國副總統蕭美琴出現時都非常驚訝，但隨即又掌聲如雷的熱情歡迎，甚至有許多人聽到演說後都感動地紅了眼眶和落淚。（圖／受訪者提供）

IPAC的50多位國會議員，來自全球各個國家，包括：印度，菲律賓，巴拿馬和日本等，其中可以看到，我國國旗也出現在現場，因為立委范雲是以台灣共同主席身份出席。（圖／受訪者提供）

如此保密該行程，為台灣極少數出席者之一的立委范雲透露，所有的新聞發布都必須等副總統蕭美琴離場後才進行，她分析會這麼謹慎小心是有兩大原因的，分別為：這是我國外交重大突破，以及為避免中共安全威脅。范雲事後也分享。自己得以在歐洲議會現場聽完副總統蕭美琴的演講，整個心情真的驕傲又激動，且當蕭美琴演說完畢的那一刻，全場50多位各國議員們全都起立鼓掌甚至歡呼，見蕭美琴下台後也紛紛上前交流和要求合影，范雲形容當時的情況：「神秘嘉賓帶來的一股旋風！見證歷史的一刻！」

副總統蕭美琴演說完畢下台後，瞬間成為全場的焦點人物，各國議員紛紛靠近與她互動，充分展現她卓越的外交魅力與國際影響力。（圖／受訪者提供）

台灣駐歐盟大使謝志偉舉辦的晚宴，邀集超過20國、50多位跨黨派IPAC國會議員共襄盛舉，其中（圖左一）為歐盟議員蕾斯曼（Miriam Lexmann），她是促成此次我國副總統蕭美琴得以在歐洲議會發表演說的關鍵人物之一。（圖／受訪者提供）

Hello Taiwan執行長江明信另外補充，其實這場IPAC年會還有不少讓人印象深刻的插曲，其中最讓他覺得值得一提的是菲律賓的態度。他說，菲律賓因為前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）關係，給外界和台灣的印象較傾中，但這回出席IPAC年會的3名菲律賓議員都公開表態反中立場，甚至在發表演說時痛罵中國，直指中國許多行為非常「惡霸」。

江明信進一步解釋， 中國以「九段線」為基礎，主張對南海的大部分海域擁有主權和管轄權，此主張涵蓋了菲律賓主張的漁業和開發權利，但根據《聯合國海洋法公約》，菲律賓在2016年向海牙常設仲裁法院提起仲裁，最後裁定中國的「九段線」主張無效，且中國的行為侵害了菲律賓在專屬經濟區的權利。但中國對此裁決「不接受、不承認」，並持續在相關海域進行各種活動。

（圖左一）Hello Taiwan執行長江明信謙虛表示，自己非常榮幸受邀參與今年的IPAC年會，可以見證到台灣外交突破歷史性的一刻，他非常感動，也期許自己帶著更多台僑持續推動更多民間與立法層級的連結。（圖／受訪者提供）

江明信指出，出席IPAC年會的3名菲律賓議員對此表達強烈不滿，認為中國根本無視聯合國的裁決，更痛批中方漁船常以粗暴手段對待菲律賓漁船。他們當場痛斥中國：「太過分了，大家應該共同制止這種惡行，絕不應容忍中國的粗暴與蠻橫。」江明信表示，菲律賓議員們多次提及此事，顯示南海議題在國際議會中仍然高度敏感，也凸顯區域國家對維護自身權益的強烈訴求。

