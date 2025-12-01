獨家／薔薔曾光顧！ 中和「伊洛美美妍館」疑惡意捲款倒閉

伊洛美美容館。（圖／東森新聞）





年初才砸將近兩萬元到中和伊洛美美容館買課程保養，過去預約都沒問題，但現在花了錢儲值，店家卻搞消失，消費者指控根本是惡意捲款倒閉，而消保官也接獲8件申訴，總計金額達30萬，但其實這間店連藝人薔薔也曾光顧過。

無論是肩頸疏通、身體油壓還是臉部spa，伊洛美美妍館一共有兩間分店，連藝人薔薔也曾是座上賓，如今有消費者指控砸錢儲值店家卻人間蒸發。

受害民眾楊小姐：「我從在大學畢業之前就在這間店，做（美容）至少有10年的時間，近期至少可能有兩三萬塊，就是已經消費了，只是還沒有使用到。」

楊小姐年初在中和店砸近兩萬，期間預約正常，直到10月要再約，被突然告知公司有事，等到11月再聯繫，美容師只回復正在走法律調解，老闆訊息也不回，求助位在桃園的另間分店，電話也不通，實際上門發現店面改名叫500完美殿，但受害會員一籮筐，Google評論負評一整排都在罵店家搞消失，根本是惡意捲款，據了解整起案件新北有7件申訴、台北1件。

實際直擊中和伊洛美店，鐵門已經拉下，附近店家透露，這裡早就一到兩個月都沒有營業，這裡已經沒有營業，更巧的是就連新店店，疑似是同一位老闆開的美容店，現在也改名叫做500完美殿，同樣沒有開門。

追查公司登記地，伊洛美中和店負責人掛名陳建源，而500完美殿的負責人竟然也是陳建源，但打去忠孝跟南京分店，員工卻強調兩間店完全沒有關聯。

受害民眾楊小姐：「很過分啊，因為你看我在那邊做那麼久，就是也消費了很多，累積起來，所以他們就是什麼都沒說，然後分店也都是，就是一副不關他們事情一樣。」

眼看受害者越來越多，消保官透露，總計受害金額上看30萬元，大家最希望的是負責人，能出面給個交待。

