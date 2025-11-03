獨家／藍委憂電信三雄「聯合下架」4G吃到飽 業者回應：並未停售！僅針對經銷通路進行專案調整
國民黨立委王鴻薇今日（11/3）表示，遠傳與台灣大哥大從本月開始，全面停售經銷通路4G吃到飽資費方案，只剩直營門市與網路申辦，市場觀望中華電信極可能跟進。對此，台灣大表示，該公司並未停售4G吃到飽方案，僅針對經銷通路進行專案調整。遠傳則指出，經銷商通路現已停售4G月租699方案，但仍提供4G月租499、599吃到飽方案供消費者選擇。
王鴻薇表示，據NCC統計，截至今年，全台4G用戶數仍高達1752萬戶，NCC調查也指出，消費者不升級5G主因包括「5G資費較高、部分手機未支援5G、對4G網速與服務滿意」等。
她進一步指出，如果三大電信聯合「壟斷」下架4G吃到飽，將使1700萬的用戶背上沈重的負擔，被迫升級或付更高額的網路資費。
對此，台灣大哥大回應太報記者詢問時指出，關於外界提及電信業者停售4G吃到飽資費一事，該公司說明如下：「台灣大並未停售4G吃到飽方案，僅針對經銷通路進行專案調整，主要考量不同通路特性與客群經營策略。消費者仍可透過台灣大哥大直營、加盟、客服、電銷與網路門市等多元管道，申辦4G吃到飽資費方案」。
太報記者在上周六（11/1）亦曾前往台灣大位於新北市的某家直營門市，4G-499吃到飽方案仍正常銷售中。
遠傳也回應表示，該公司直營、加盟與網路門市提供4G、5G多元方案，包含4G月租149元起資費，以及499、599、699吃到飽方案等豐富選擇。
遠傳指出，基於經銷商通路客群的經營考量，以及5G為目前消費者申辦主流，提供資費方案略微不同，經銷商通路停止銷售4G月租699方案，但仍提供4G月租499、599吃到飽方案，以及399方案等不同價位資費，與5G多元資費，滿足不同客群需求。
中華電信則私下表示，目前並沒有聽說旗下經銷通路有下架或停售4G-499吃到飽方案的動作。
中華電信：低價吃到飽不是好的做法
其實，早在9月 iPhone 17系列新機上市時，「5G資費是否過高」就成為關注焦點。當時，中華電信董事長簡志誠曾對媒體表示，台灣資費方案多元，像中華電信有5G-599、5G-799資費，雖然不是吃到飽方案，但對大多數民眾來說都非常夠用。他強調，流量是有價的，使用者必須付費。台灣相較日韓，5G-1399吃到飽資費，已經相對低廉，他也強調，「低價吃到飽並不是一種好的做法」。
台灣大哥大：5G投入的資本較高！
台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔亦曾指出，台灣5G網速品質在全球位居Top 10；而且，「5G吃到飽資費在全球非常罕見，因為5G投入的基礎架構資本相對較高。相對其他國家，台灣用戶真的是比較幸福！」
遠傳：不是每個人都需要吃到飽
遠傳總經理井琪曾說，「並不是每個人都需要吃到飽資費，這個吃到飽到底要吃到多飽，還是要吃到撐...」大家可進一步檢視並選擇最適合自己的資費。
她強調「萬物齊漲，只有電信費沒有漲！」當初5G競標時，那些錢都是上繳國庫的，電信業畢竟是民營事業，獲利是重要指標。「而消費者從4G升級到5G，則是一個水到渠成的過程」。
