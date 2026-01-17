獨家／藍寶堅尼雞遭浪犬咬死 飼主控愛媽餵浪犬導致

流浪狗群闖民宅，在雞棚外左聞右聞。（圖／東森新聞）





台南西港一名郭老闆養了高檔的藍寶堅尼雞、日本長尾雞以及土鵝當寵物，但從去年中開始，家中屢次被流浪狗闖入咬死雞鵝。郭老闆指控，是附近餵養浪犬的愛爸愛媽間接導致，他也曾跟對方好言相勸，沒想到被愛爸愛媽反嗆「你雞被咬死，跟我什麼關係」，讓郭老闆生氣又無奈。

流浪狗群闖民宅，在雞棚外左聞右聞，一隻長尾雞被逮到，試圖飛到車棚避難，但狗群哪會放過他，長尾雞就這樣被流浪狗圍攻慘死。

隔幾天又有小黑狗跑來，從雞寮裡面又叼了一隻長尾雞出來，鄰居想阻攔，但小黑狗一溜煙消失無蹤，寵物雞被流浪狗咬到空地處刑。飼主只能眼睜睜看著愛雞被拔毛，而被拔毛的這隻，可是曾經一隻要價7萬的藍寶堅尼雞。

廣告 廣告

飼主郭老闆：「本來是這個網格，黑色網格，高度90公分而已，前一天晚上把這些全部綁好，包括這一邊也都是，還沒有綁之前，狗就直接跳。」

台南西港這名郭小姐養了土鵝日本長尾雞，還有俗稱藍寶堅尼雞的印尼黑雞當寵物，雞寮都從簡單矮牆改裝到像城寨了，流浪狗今（17）日上午還是衝進來攻擊雞隻，浪犬氾濫，郭老闆矛頭指向他。

記者vs.飼主郭老闆：「說附近有一些愛爸愛媽在餵養，晚上都會有人在餵，曾經看過可能騎著機車就出來倒飼料。」

也疑似因為餵養從去年中開始，流浪狗越來越多，導致郭老闆家藍寶堅尼雞被咬死4隻，日本長尾雞也被咬死4隻、混種雞3隻，外加一隻土鵝，現在正常的行情價來算，損失就將近1萬元。

郭老闆也拍到，附近流浪狗不僅會追車追郵差，求助動保處得到答案是人手不足，自己誘捕浪犬，還被愛爸愛媽嗆你雞被咬死，跟我有啥關係。

飼主郭老闆：「我在放誘捕籠，然後我要加防護，然後我就跟他們說，我這是要抓狗的，啊你不要來給我打開，要抓回去結紮的，然後愛媽就跟我說，我若看到你抓到狗，我就給你打開讓狗跑掉，讓你不能抓，再把你誘捕籠用壞。」

浪犬氾濫雞鵝被咬死，郭老闆希望公權力能介入幫幫忙。

更多東森新聞報導

未牽繩比特犬狂咬浪浪 竟是飼主訓練攻擊性

隊長的直播活動：讓每個人都能找到自己的尊嚴與希望

公園浪浪成群、公所誘捕 竟被愛爸愛媽擅自放生

