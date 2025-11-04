獨家／藍星蕾首發聲曝真相！合作謝侑芯成最後回憶：願一切水落石出

娛樂中心／蕭翰弦報導

DJ藍星蕾首度針對謝侑芯事件發聲。（圖／翻攝自IG @amberna_official）

「護理女神」謝侑芯10月在馬來西亞吉隆坡一間五星級飯店客房內被發現陳屍浴缸，現場同樣出現的馬來西亞歌手黃明志，被警方列為關鍵人物。據馬媒報導，黃明志事發後一度行蹤成謎，警方懷疑他已離境潛逃，並已展開跨國通緝。對此，「平交道女神」DJ藍星蕾也正式發聲了。

謝侑芯在生前最後一則 Instagram 貼文，正巧是與多位大馬網紅一同拍攝跳舞影片，其中就包括百大DJ藍星蕾。影片發布後不久，謝侑芯即傳出不幸消息，引發部分網友留言質問其他參與拍攝者「為何不出面說明」，甚至出現批評聲浪，而今（4號）晚間藍星蕾終於在IG限動發文。

藍星蕾表示對謝侑芯發生的事件感到震驚。（圖／翻攝自IG @amberna_official）

對此，藍星蕾於今晚在個人IG限時動態中發文回應，表示自己「對侑芯的離開感到非常震驚與惋惜」，並強調對整起事件的來龍去脈「與大家一樣，只是從新聞上才了解更多」。

藍星蕾接受《三立新聞網》訪問表示，她與謝侑芯其實只合作過兩次，最後一次是在兩個月前拍攝該支舞蹈影片，私下並無私交。她坦言得知噩耗後「感到震驚與惋惜」，但出於對亡者家屬的尊重，呼籲外界停止惡意揣測與攻擊，「一切等待警方的調查結果，願真相早日水落石出」。她認為目前最重要的是還原真相、給家屬一個交代，而非讓輿論持續發酵。

