獨家／藍營江怡臻驚喊「不衝連任」！知情人揭「新北3突變布局」預測全爆出

政治中心／綜合報導

新北市國民黨現任議員江怡臻正式宣布不參與連任！這項決定不僅打亂了藍、綠在「土樹三鶯」的佈局，更引發地方上對於這位前黨發言人下一步棋的諸多揣測。同選區的民進黨現任議員卓冠廷也大方給出祝福：「尊重且祝福她未來的生涯規劃」。然而，在溫馨的祝福背後，地方政壇對於這場異動的解讀卻顯得暗潮洶湧。





江怡臻2018年曾以4萬2582票拿下選區最高票，但2022年得票數是1萬9409票。（圖／翻攝自江怡臻@臉書）

席次縮減下的現實抉擇

回顧得票數據，江怡臻在2018年首次參選時，曾風光拿下高達42,582票的驚人成績；到了2022年尋求連任時，得票數則為19,409票。根據了解，當年這高達2萬票的落差，是藍營為了力保「提名五席全上」的整體戰略，所進行的強力配票結果。江怡臻甘願配合組織分票、犧牲個人票數，最終也成功助攻國民黨在土樹三鶯締造「五席全壘打」的紀錄。

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然而由於人口變動，第八選區的議員總席次即將硬生生「少了一席」（由10席減為9席）。地方人士直言，在席次縮減、空間受到極度擠壓的狀況下，未來藍營在選舉中要複製「全面配票、集體過關」的難度極高，即便是戰功彪炳的現任者，也難有必勝把握。與其留在地方和同黨同志在激烈的大選中面臨割喉分票、甚至陷入落選危機，此時選擇「華麗轉身」，反而是保全政治能量、開闢新戰場的明智之舉。





獨家／藍營新北「連任女戰神」江怡臻不選了！布局突變「3鬼轉路徑」預測全被揭

地方盛傳，江怡臻未來可能加入李四川競選團隊，擔任競選總部發言人，甚至有機會進入市府小內閣。（圖／翻攝自李四川@臉書）





地方盛傳：接掌李四川發言人，提早佈局新北小內閣



不選議員，那下一步去哪？地方人士進一步指出第二個指標：接掌李四川競選總部發言人，前進新北市政府小內閣。隨著2026百里侯爭奪戰開打，李四川確定代表國民黨出征新北市長。地方盛傳，江怡臻過去發言人資歷，口條論述能力強，地方上早已傳出她將直接進駐李四川的競選團隊，擔任最核心的競選總部發言人職務。一旦李四川順利入主新北市府，江怡臻便能順理成章、名正言順地「入閣」，接掌一級局處首長。這條路不只跳脫了地方議員的格局，更能累積實質的行政首長資歷，對其政治生涯而言，是更上一層樓的跳板。





獨家／藍營新北「連任女戰神」江怡臻不選了！布局突變「3鬼轉路徑」預測全被揭

地方人士認為，江怡臻此時退出地方選戰，可能也是為2028年不分區立委布局預留空間。（圖／翻攝自江怡臻@臉書）





避戰地方！將進軍2028不分區立委？



除了前進市府小內閣這條路，外界還流傳著另一種中央層級的盤算。地方人士提到第三個重點，這場佈局背後可能牽涉到2028年國民黨中央的不分區立委名單，且傳出與國民黨高層有關。地方人士透露，2028年若能獲得黨內高層的引薦與力挺，將江怡臻列入不分區立委的安全名單，那她不僅能避開地方選舉的烽火，還能直接進軍國會，在中央發揮戰力。江怡臻的「不連任」，表面上看似是新北市議員第八選區少了一位現任者，但或許對她個人而言，在得票大幅萎縮的現實下，或許是一場「以退為進」的精準精算。

原文出處：獨家／土樹三鶯版圖巨震！藍營江怡臻不衝連任…知情人揭「新北3突變布局」預測全爆出

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