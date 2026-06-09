獨家／藍營江怡臻驚喊「不衝連任」！知情人揭「新北3突變布局」預測全爆出
政治中心／綜合報導
新北市國民黨現任議員江怡臻正式宣布不參與連任！這項決定不僅打亂了藍、綠在「土樹三鶯」的佈局，更引發地方上對於這位前黨發言人下一步棋的諸多揣測。同選區的民進黨現任議員卓冠廷也大方給出祝福：「尊重且祝福她未來的生涯規劃」。然而，在溫馨的祝福背後，地方政壇對於這場異動的解讀卻顯得暗潮洶湧。
江怡臻2018年曾以4萬2582票拿下選區最高票，但2022年得票數是1萬9409票。（圖／翻攝自江怡臻@臉書）
席次縮減下的現實抉擇
回顧得票數據，江怡臻在2018年首次參選時，曾風光拿下高達42,582票的驚人成績；到了2022年尋求連任時，得票數則為19,409票。根據了解，當年這高達2萬票的落差，是藍營為了力保「提名五席全上」的整體戰略，所進行的強力配票結果。江怡臻甘願配合組織分票、犧牲個人票數，最終也成功助攻國民黨在土樹三鶯締造「五席全壘打」的紀錄。
然而由於人口變動，第八選區的議員總席次即將硬生生「少了一席」（由10席減為9席）。地方人士直言，在席次縮減、空間受到極度擠壓的狀況下，未來藍營在選舉中要複製「全面配票、集體過關」的難度極高，即便是戰功彪炳的現任者，也難有必勝把握。與其留在地方和同黨同志在激烈的大選中面臨割喉分票、甚至陷入落選危機，此時選擇「華麗轉身」，反而是保全政治能量、開闢新戰場的明智之舉。
地方盛傳，江怡臻未來可能加入李四川競選團隊，擔任競選總部發言人，甚至有機會進入市府小內閣。（圖／翻攝自李四川@臉書）
地方盛傳：接掌李四川發言人，提早佈局新北小內閣
不選議員，那下一步去哪？地方人士進一步指出第二個指標：接掌李四川競選總部發言人，前進新北市政府小內閣。隨著2026百里侯爭奪戰開打，李四川確定代表國民黨出征新北市長。地方盛傳，江怡臻過去發言人資歷，口條論述能力強，地方上早已傳出她將直接進駐李四川的競選團隊，擔任最核心的競選總部發言人職務。一旦李四川順利入主新北市府，江怡臻便能順理成章、名正言順地「入閣」，接掌一級局處首長。這條路不只跳脫了地方議員的格局，更能累積實質的行政首長資歷，對其政治生涯而言，是更上一層樓的跳板。
地方人士認為，江怡臻此時退出地方選戰，可能也是為2028年不分區立委布局預留空間。（圖／翻攝自江怡臻@臉書）
避戰地方！將進軍2028不分區立委？
除了前進市府小內閣這條路，外界還流傳著另一種中央層級的盤算。地方人士提到第三個重點，這場佈局背後可能牽涉到2028年國民黨中央的不分區立委名單，且傳出與國民黨高層有關。地方人士透露，2028年若能獲得黨內高層的引薦與力挺，將江怡臻列入不分區立委的安全名單，那她不僅能避開地方選舉的烽火，還能直接進軍國會，在中央發揮戰力。江怡臻的「不連任」，表面上看似是新北市議員第八選區少了一位現任者，但或許對她個人而言，在得票大幅萎縮的現實下，或許是一場「以退為進」的精準精算。
原文出處：獨家／土樹三鶯版圖巨震！藍營江怡臻不衝連任…知情人揭「新北3突變布局」預測全爆出
更多民視新聞報導
綠營分裂！邱建富今「退出民進黨」 將以無黨籍參選彰化縣長
李四川出事了！台語唸「三重」發音引爆爭議 蘇巧慧笑著說話了
李來希秀銓敘部公文「停砍年金重審啟動」 差額最遲「這天」補發
其他人也在看
蔣萬安被酸沒料？她揭「1致命關鍵」：很沒存在感的市長
不少人認為台北市長蔣萬安「沒料」，甚至被批評法學知識差。對此，網紅陳沂表示，看了蔣萬安的學經歷、施政表現後，並不覺得他沒料，「只能說就是中規中矩沒什麼特色，說不出他的政績，但也想不到他犯了什麼錯」。
震撼彈！國民黨發言人江怡臻棄選新北議員：感謝馬英九等3人
新北土樹三鶯選區突現變數，身兼國民黨發言人的新北市議員江怡臻今（9日）在臉書宣布，基於生涯規畫，退出議員連任，將不爭取三連霸，並感謝前總統馬英九、新北市長侯友宜與前市長也是國民黨前主席朱立倫等三人。
江怡臻不連任拚2028立委？黃揚明讚「正確決定」 示警綠營後手
九合一大選逐漸升溫，但國民黨新北市議員江怡臻今天（9日）卻拋出震撼彈，表態將不參與年底的新北市議員選舉，引發討論。媒體人黃揚明認為，若江怡臻欲布局2028年立委選戰，這個決定是正確的，但他也提醒，要防範綠營借題發揮。
新北市長民調到底誰領先？不只支持度 她曝李四川還挖走「這批鐵桿綠」
2026縣市長選戰倒數不到半年，雙北選情藍綠已是打得火熱，上周民進黨民調顯示，民進黨新北市長參選人蘇巧慧，已小幅領先國民黨新北市長參選人李四川，且有擴大趨勢。但對此，國民黨立委徐巧芯8日在臉書引述最新TVBS民調指出，李四川領先蘇巧慧超過6個百分點，這樣的數字是狠狠打臉，「民進黨所營造的樂觀劇本」；她盤點各項選民數據指出，李四川除支持度領先外，看好度、年輕......
邱建富真退黨了！脫黨選彰化縣長 陳素月、魏平政回應了
年底彰化縣長選舉一波未平、一波又起，在民眾黨確定不提名前立委、中央委員蔡壁如，蔡壁如已宣布尊重決議、不會退黨參選，選局看似民進黨、國民黨兩黨PK對決塵埃落定，不過，前彰化市長邱建富今天（9日）退出民進黨，離開他加入39年的民進黨，將以無黨籍身分參選縣長，使得局勢演變出現「三腳督」局面。
新台幣爆逾1488億元巨量！史上第二大 匯價創半個月最低
股匯脫鉤！台股今（9）日強彈 1,201 點、收復先前三分之二失土，但新台幣匯率卻「走自己的路」。在多方激烈多空交鋒下，台北匯市狂飆出 47.46 億美元（約新台幣 1,488 億元），一舉刷新歷史第二大紀錄，新台幣兌美元終場以 31.618 元、貶值 3.8 分作收。
最新民調2縣市恐變天？黃暐瀚：陷膠著戰
[NOWNEWS今日新聞]年底即將迎來九合一選舉，藍綠六都市長參選人陸續底定。資深媒體人黃暐瀚今（9）日分析近期民調表示，新北、高雄「陷入膠著熱戰」，屬一級熱區。黃暐瀚今日在臉書發文表示，觀察民調切忌...
被酸唸錯「三重」台語 李四川：笑死人！賴清德、蘇貞昌也這樣講
民進黨基隆市議員張之豪質疑，國民黨新北市長參選人李四川連「三重」的台語都講錯，應該是「三重埔（Sann-tîng-poo）」結果李四川唸的是「三重（Sam-tiông）」，好像對新北市不太熟。對此，李四川今（9）日表示，「笑死人」，對手、民進黨新北市長參選人蘇巧慧的父親蘇貞昌，以及總統賴清德也都講「Sam-tiông」，自己從小台語就這樣，反而國語還講不好都講台灣國語。
求官說竟是自家人造謠？賴苡任證實
[NOWNEWS今日新聞]國民黨台北市議員賴苡任不滿去年大罷免期間，遭造謠向民眾黨高層求取新竹市府官位，怒告資深媒體人邱明玉求償200萬，沒想到卻扯出案外案，邱明玉請求傳喚國民黨桃園市議員黃敬平為證人...
還沒解渴？全台4水庫蓄水率跌破2成 這水庫竟0%見底了
近幾日梅雨鋒面發威，全台各地接連降下大雷雨，水利署表示，此波降雨預計可提供近2.5億噸水量，約1.3億噸水已入庫，讓原本水情吃緊的南部地區終於「解渴」。目前全台有9座水庫蓄水量未達40％，其中1座水庫蓄水量為0%，不過新竹寶山水庫蓄水量達100%。
森崴下市成定局／郭台強親認30億私募案告吹 森崴下市3.8萬股民哀號
正崴集團旗下的綠電上市公司森崴能源（簡稱：森崴），因財報淨值轉為負，遭證交所公告將於今年6月23日下市，不僅3.8萬名股東哀鴻遍野，也拖累母公司正崴精密與永崴投控。集團大家長郭台強接受本刊獨家專訪，坦承用森崴旗下的富崴投標千億風電案是「小孩玩大車」，更坦言：「目前私募引資並不順利，森崴下市已成定局，對股東深感抱歉！」
最新網路民調出爐！高雄市長藍綠對決「這人領先」
政治中心／楊佩怡報導隨著2026年底的九合一選舉步步逼近，各黨派參選人正全神貫注地投入備戰。這場選戰中，除了首都台北市由民進黨的沈伯洋對壘國民黨的蔣萬安，引爆高度話題外，其他一級戰區同樣亮點十足。包括，新北市的蘇巧慧與李四川之爭、台中市由何欣純交手江啟臣，以及高雄市賴瑞隆對決柯志恩，皆備受各界矚目。對此，在最新網路民調「柯志恩出戰賴瑞隆搶高雄市長大位，你會支持誰？」中，「這1人」目前獲得50.1℅位居第一。
中午來開匯／彰化民眾逾5成未表態「藍營佔7成」 魏平政：用最大誠意努力整合
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 面對最新民調落後、地方傳出「反胃聯盟」，甚至傳出國民黨彰化縣長參選人魏平政在為未來的立委補選暖身等謠言，魏平政、國民黨彰化縣黨部主委蕭景田今（8）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。魏平政駁斥為立委補選暖身的說法，痛批完全是邏輯謬誤，沒人會花費4倍的心血只為了等著選輸，「...
黃國昌爆「遭大老闆心疼挖角」！苗博雅「猛揪3疑點」開抓真實身分
政治中心／綜合報導民眾黨主席黃國昌近日推出新書回憶過往從政之路，掀起曾經合作夥伴大舉跳出來反駁黃國昌所寫內容，除了關於2018年以時代力量黨主席身分召集林昶佐、洪慈庸、高潞．以用等人上街，卻宣稱其他人在他閉目養神之際「不見了」，讓洪慈傭丈夫卓冠廷大暴氣先出過往之外，黃國昌更在新書發表會稱與「幾位跨越藍綠的文壇大老」餐敘期間，被勸離開政壇、邀請他去自己公司上班，讓不少網友聽了傻眼，台北市議員苗博雅則根據黃國昌言中透露3線索，試圖尋找黃國昌口中「前輩」的真實身分，結果出爐也讓他開酸了。
與傅子純情同母子！資深女星憶暖舉 慟嘆「親生兒女也未必做得到」
出道超過24年、曾演出《新兵日記》等戲劇的演員傅子純，近日剛從印尼峇里島度假返台，7日下午16時許因「急性血癌」（白血病）病逝於淡水馬偕醫院，享年46歲。突如其來的消息讓親友、粉絲難以接受。資深女星鍾佳蓁也分享和傅子純相處的點滴，心痛如絞悲訴「我知道這條路任何人早或晚都得走！但不是現在啊，兒子。」
稱起訴高金素梅製造「寒蟬效應」 江怡臻：賴清德追殺非我族類
無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費等共787萬餘元，台北地檢署依貪污等罪起訴高金素梅等24人，並對高金素梅求刑12年6月以上徒刑。國民黨發言人江怡臻今天（9日）接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋專訪時表示，要說賴清德總統執政兩週年做什麼最賣力的話，清算在野黨絕對排得上第一名，今年又是選舉年，原住民的選票在全國都有一定的數量，新北市今年就達到了快要7萬人，就是要製造「寒蟬效應」。
民眾黨質疑蘇巧慧妹獲補助未揭露 蘇辦反譏：用功點別再烏龍爆料
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨新北市長擬參選人、立委蘇巧慧發言人馬亨亨．夷將今(6/9)表示，國民黨新北市長參選人李四川民眾黨陣營今早的記者會是...
秀英14年戀情告吹！孝淵1個月前已喊「少時下一個結婚是我」 網驚：早知道了？
韓國夯團少女時代成員秀英昨（9日）震撼宣布，已與交往14年的演員男友鄭敬淏分手，消息震驚演藝圈。只是兩人都對分手時間點三緘其口，也讓外界聚焦到秀英團友孝淵，1個月前登上劉在錫的節目時，曾聊到的結婚話題！
年賺5百萬被動收入！56歲侯昌明消失螢光幕 半退休「驚人近況」曝光
56歲侯昌明和曾雅蘭婚後育有一雙兒女，一家四口家庭生活美滿，已半退休的侯昌明先前曾透露夫妻倆長年投資房產、股票跟基金，一年有500萬被動收入，兩個小孩在美國紐約求學4年估計燒3千萬。近期全家展開日本之旅，正當一家人在關西機場前往京都的電車上享受假期時，一場因搬運行李而起的異國偶遇，意外觸動了他的內心深處，讓他有感而發。蔡維歆
國民黨新竹縣議員、鄉鎮長參選人確定了 竹北市長這天揭曉
中國國民黨新竹縣黨部8日舉行「民國115年5合1選舉提名資格審查委員會第2次會議」，通過年底新竹縣各區議員及鄉鎮長資格審查並提出建議輔選方式，各參選人將依程序提報中央黨部核定；已受全國矚目的竹北市長人選部分，本周將辦理黨內民調內參，15日公布勝出參選人，後續再與台灣民眾黨協調共同推出參選人。