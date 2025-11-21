獨家／藍白主席會抄襲「顧台灣」？原為《民視》創辦人蔡同榮口號

即時中心／潘柏廷報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌兩人19日首度會面，而主題是「以行動顧台灣—主席高峰會談」，不過，台灣獨立建國聯盟今（21）日則在臉書痛批是抄襲已故《民視》創辦人、民進黨前立委、台獨聯盟前主席蔡同榮的口號。對此，知情人士接受《民視》訪問，當時蔡同榮2010年出版《顧台灣》一書是呼籲2012年總統大選避免被中共統治、防止時任總統馬英九賣台而喊出的口號，而鄭麗文如今卻想讓台灣人變成中國人。

針對藍白合作的議題，直到日前鄭麗文及黃國昌會面下已完全公開化；不過，當時會面的主題「以行動顧台灣—主席高峰會談」，就被台獨聯盟發現，竟是抄襲蔡同榮「顧台灣」的名言，更在臉書批評藍白最適合是「賣台灣」吧！



對此，知情人士接受《民視》訪問指出，當時蔡同榮2010年出版《顧台灣》一書，書中內容痛批馬英九，不僅喊出台灣與中國同屬一國，更不願意申請進入聯合國，甚至在88水災時也不願意通外電救援，批評馬英九治國九流。知情人士說：｢馬英九無能也事後被印證如此」。



另，蔡同榮在書中更批，馬英九在外交內政方面更是荒腔走板，不但不要求美國為台灣而戰，更預計任內要和中國簽和平協議；蔡同榮書中強調，如果再讓中國統治，恐怕台灣會發生第二次二二八事件。



由於蔡同榮寫《顧台灣》一書時，其實是呼籲台灣人避免中國統治，必須在2012年總統大選阻止馬英九的連任。因此，「顧台灣」的核心是在於避免被中共統治、防止馬英九賣台喊出的口號；但知情人士也感嘆地說，如今鄭麗文卻想讓台灣人變成中國人。





