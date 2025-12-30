獨家／藝人砸錢偽造病歷！謝章穎談「閃兵風暴」一句話吐實：我沒錢

記者宋亭誼／台北報導

演藝圈閃兵風暴連環爆，名人服兵役問題再度浮出水面。27歲男星謝章穎近日接受《三立新聞網》專訪，分享自己的服役經驗與看法，坦率表示：「當兵跟我的演藝事業無關，去當兵完全不影響。」對於外界對藝人閃兵的議論，謝章穎則持中立態度，強調自己並不會因此對他人產生偏見。

謝章穎坦率表示自己沒有錢也沒有資源閃兵。（圖／記者鄭孟晃攝影）

謝章穎2016年拍完《幸福城市》後，在演藝事業尚未起飛的階段毅然決然入伍服兵役，他認為兵役是人生中的一段過程，即便現在去服役他也無所謂，「就算現在去當兵，我也會覺得我又沒多紅，我就趕快去當一當。」

廣告 廣告

謝章穎透露，閃兵案爆發後，經紀人突然問他是否已經服過兵役，讓他一頭霧水，但他沒錢、沒門路，新聞曝光才知道有集團專門協助藝人閃兵，對此他也感到很新奇，「看到新聞才知道原來可以這樣做，我是真的不知道」，不過他認為，服兵役是應盡的責任，最後也趁機呼籲：「能當還是要當啦。」

更多三立新聞網報導

獨家／曾合作王品澔胡釋安！謝章穎談粿王不倫 曝他「私下真面目」緩頰

56歲資深女星驚現主題樂園！「熱舞賣藝」全被拍 家中經濟狀況掀議

才升格二寶爸！李運慶演活渣男...「偷吃富家千金」還靠老婆養

結婚前夕爆噩耗！張榕容未婚夫死亡真相曝光 温昇豪自揭「罹腦瘤」

