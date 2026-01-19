獨家／蘆洲命案涉案啃老男落網！變裝逃逸畫面獨家曝

殺害雙親的36歲男子今天下午遭警方逮捕。（圖／東森新聞）





殺害親生父母的36歲嫌犯廖聰賢，他都跟年邁雙親同住，但他卻沉溺網路遊戲，過去更有三級毒品裁罰紀錄，打零工當啃老族，周遭鄰居透露，他脾氣不好，曾經因為借停車位被他嗆聲，而警方掌握他17日在蘆洲犯案之後，騎車到三重改搭計程車，昨（18）日中午又出現在新莊體育館附近，他把手機關機，變裝徒步逃亡，警方19號下午在新莊逮到嫌犯。

昨日中午12點32分，身穿灰色衣服的男子，就是蘆洲命案喪命老夫妻的獨子，他背著大後背包、再背一個斜背包，一路逃亡四處張望，但疑似放鬆警惕了，連口罩都沒有戴好，他還退後一步還幫右腳抓癢，神情從容，難以想像他前一天才從滿屋是血的房子內走出來。

當地里長：「他的兒子在路上怎麼講，也沒人認識他，因為他很少跟我們互動，而且我聽他們在講，好像是啃老族。」

警方調查，與父母同住的36歲嫌犯，沒有穩定工作，偶爾打零工，卻沉溺於手機還有電腦遊戲，過去也曾有三級毒品的裁罰紀錄，17號晚上9點30分，涉案兒子穿藍色外套離開，從新北蘆洲騎車到三重區棄車，晚上10點再搭計程車，他把手機關機徒步逃逸，沒有入住飯店或是旅館，多半都在公園亂晃，而附近鄰居也透露，他過去曾經因為停車問題嗆鄰居。

附近鄰居：「車子都停那裡，有時候我們這邊有人要停車，都跟他們借（車位），他們夫妻人都很好，因為那天我們有車子停在那個位置，他（兒子）就很不開心就罵我們。」

嫌犯17號離開家，當時穿藍色外套，18號出現在新莊，又變成灰色外套，不排除他後背包內，藏多件衣服變裝，他徒步逃亡，一度來到新北新莊區，警方19號下午在新泰路將他逮捕歸案。

