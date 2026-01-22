獨家／蘆洲雙屍案今解剖 親友悲憤：兇嫌每月拿父母四萬

新北市蘆洲雙屍命案，36歲獨子狠心殺害父母逃逸，落網後被收押禁見。（圖／東森新聞）





新北市蘆洲雙屍命案，36歲獨子狠心殺害父母逃逸，落網後被收押禁見。今天（22）下午檢警進行解剖相驗，死者親友到場，低調不願多說。而檢方要釐清兩名死者致命死因及動手順序，還有嫌犯是否有下藥可能。

蘆洲夫妻被獨子，狠心砍殺奪命，案發第6天，檢警解剖相驗，包括第一時間發現遺體的死者表妹及其他親友都到場。檢方沒有借提弒親嫌犯，今日下午解剖，要釐清命案是否有下藥可能，及砍殺父母前後順序致命死因 。

死者親友悲憤在移送時拍打車窗飆罵，嫌犯下手兇殘，朝親生父母狂砍數十刀，媽媽傷勢集中頭部，爸爸則是脖子肩膀，兩人都有抵抗痕跡。

死者親友透露，夫妻倆近40歲才生下獨子，對嫌犯十分疼愛，靠著賣蔥油餅，每個月提供的金援，大約4萬塊。但嫌犯幾乎沒有工作經驗，經濟來源全是父母，沉溺手機電腦遊戲，疑似不滿今年父母要斷他金源、要求出門工作，兩周前預謀買開山刀。

記者vs.殺害父母嫌犯（1/20）：「為什麼會這樣殺害他們呢。」

36歲嫌犯被收押禁見，說不滿長期打罵教育、被斷金援，忍很久了，但看在親友眼裡，夫妻倆靠著每張25元蔥油餅，把兒子拉把張大，爸爸白天賣餅，晚上宮廟問事，一點一滴全是為了家，如今卻命喪獨子刀下，要親友怎麼接受。

