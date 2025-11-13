獨家／蘇澳暴雨慘淹！ 車行移車不及 50輛機車全泡水
這回鳳凰颱風外圍環流帶來的強降雨，讓宜蘭蘇澳中山路一段變成淹水「重災區」！昨（12日）大水已經退去，但重建與清理工作，才正要開始。《EBC 東森新聞》採訪團隊獨家直擊，一間位在中山路的機車行，店內50輛機車全部泡水，損失難以估計。
山貓垃圾車出動，啟動機械吊臂吊起大量垃圾雜物，民眾也忙著用各式工具，把室內的積水掃除，大家忙進忙出抓緊時間清理家園。
宜蘭蘇澳鎮最熱鬧的一條街，也是在大雨的侵襲之下，淹得最嚴重的地方，在一夜驚魂過後，兩旁的店家都把受損的物品搬了出來，希望能盡快恢復家園。
受到鳳凰颱風與東北季風共伴暴雨下，造成宜蘭蘇澳地區嚴重淹水災情，事隔一天水雖然退了，但這家位在中山路上的機車行老闆卻是欲哭無淚，因為大水灌進店內的當下，有50多輛機車來不及移出，如今通通變成泡水車。
記者vs.機車行老闆：「暴雨很大水就淹上來了，上來很快來不及，（你那時候人在這裡嗎？）對，（那當下有怎麼辦嗎？趕快移車還是...）來不及了，就趕快離開了。」
機車行老闆完全無法估計損失，因為這50多輛機車，有新車也有車主騎來，送修保養的車子，如今全部泡在泥水中，店家只能想盡辦法，把零件拆下來清洗掉汙泥，看能救多少是多少。
記者vs.機車行老闆：「看能不能改善，水疏通的方式啊，（那賠償怎麼辦？）賠償也是一個問題啊，只能看政府有什麼辦法啦。」
機車行老闆說，他們清理工作一路從白天，忙到黑夜，還沒有完全恢復，歷經過梅姬颱風淹大水，10多年來又再淹一次，機車行老闆說，現在只想要趕快讓店面可以恢復營運，希望生活能盡快回到正軌。
