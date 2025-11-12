獨家／蘇澳高地「路變湍急河流」水淹進家畫面曝…民眾嘆：出不了門

生活中心／宜蘭報導

蘇耀較高地區也沒倖免，路變湍急河流。（圖／民眾提供）

受颱風「鳳凰」影響，宜蘭縣昨晚（11）日下起大豪雨，造成49處積淹水，其中蘇澳、南方澳災情尤其慘重，就連居住在蘇澳較高地區的地方也無法倖免。即便宜蘭縣已宣布今停止上班上課，但一名民眾因為在早餐店上班，已養成早起習慣，加上擔心颱風災情，因此決定出門查看，驚見「外面道路路已變湍急河流」，水也漫進進住家內，讓她非常無奈。

據了解，該名民眾雖居住在較高地勢地區，但根據民眾提供的畫面顯示，巷弄街上已被滾滾黃水淹沒，水甚至漫進停放汽、機車的地方，讓她只能無奈清理；此外，她也透露，由於其他民眾沒想到災情會這麼嚴重，所以驚見此情況，只能隨機在河流上撿類似寶特瓶、木板等物塞在大門縫隙，以防水流入侵。

廣告 廣告

截至𝟭𝟭日晚間23時許，據蘇澳鎮災防中心統計資料，已撤離199人、收容𝟵𝟴人、依親𝟰人、自行避難100人。蘇澳鎮公所呼籲，「風雨未停 ​請鎮民注意自身安全，請大家為蘇澳集氣，期盼風雨停歇 、鎮民均平安」。

更多三立新聞網報導

肄業輔大生往江漢聲泌尿器官刺…輔大醫院怒：絕不寬貸

曾是輔大生卻「因這判決刺殺江漢聲」…他被逮：不是來看診，我來殺你的

黃明志捲命案…大馬警證實：真的有人圖冒領謝侑芯遺體「且是當地人」

吳亦凡驚傳死在獄中「滿足不了大哥」…死因4說法瘋傳

