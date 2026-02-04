獨家／蘋果大刀殺進低價筆電 廣達、鴻海成最大贏家

圖說：蘋果即將推出低價筆電，代工廠廣達可望拿下一半以上的代工訂單。（示意圖／freepik）

記憶體價格連番大漲，並沒有打亂蘋果推出入門款筆電MacBook規劃，由於售價可能低於799美元，蘋果對首度推出的低價入門筆電銷量深具信心，根據供應鏈向鏡報透露，蘋果預計這台低價筆電年銷量將達500～800萬台、相當於蘋果去年銷量的2、3成，廣達將拿下其中一半以上的訂單量，蘋果的最佳戰友鴻海也有一半。

蘋果MacBook在筆電的世界裡，不論是價格還是外觀，一直是精品等級的存在，蘋果筆電目前最便宜的MacBook Air，在美國大賣場起跳價約899美元，就可以有鋁合金一體成型的漂亮機殼、15小時以上的電池續航力、簡單修圖跟剪片都不是問題，帶出門工作一整天都不用充電，比起來，WinTel陣營的筆電主流價位帶600～700美元，多數用的是質感普普的塑膠機殼，續航力能有7小時已經很了不起，出門還必須隨身攜帶電池供應器，徒增包包重量。

也因此，蘋果筆電去年銷售量異軍突起，根據市調機構推估，蘋果去年筆電出貨量2200萬台，比2024年大增25％。

隨著蘋果已經搞定記憶體供貨來源，蘋果今年更可望趁勝追擊，按照原定計畫推出首度採用iPhone 16 Pro系列處理器A18 Pro的新款入門筆電，價格將壓低至699～799美元水準，侵門踏戶WinTel的主流價位帶。

雖然便宜，這款入門筆電仍擁有12.9吋螢幕，並搭配如粉紅或鵝黃等多彩的機身，雖然採用手機處理器，但A18 Pro的效能與蘋果首款自研ARM筆電處理器M1其實差不多，意思是，M1 MacBook Air能做的日常的文書處理、上網、追劇、修圖、簡單的影片編輯，在這台入門筆電身上都不是問題，加上搭配仍是屌打WinTel筆電的電池續航力，讓蘋果對於這款入門級筆電銷量，深具信心。

根據供應鏈透露，這款搭載A18 Pro處理器的筆電，蘋果規劃一年訂單量高達500～800萬台間，以蘋果去年的銷量來計算，入門款新筆電占比將高達22～36％，而在代工廠方面，廣達已經確定成為入門款新筆電的供應商，首批訂單量就有230萬台左右，而蘋果最可靠的老戰友鴻海也會與廣達共同分享訂單。



