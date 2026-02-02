獨家》「蘋果花歌后」楊燕歡慶81大壽！不服老喊再拚歌壇第二春

「蘋果花歌后」楊燕1月30日迎來81歲生日。(照片/游定剛拍攝)

旅美45年的「蘋果花歌后」楊燕，去年返台照顧105歲高齡母親，同時在海內外多地舉辦個人演唱會，積極投身公益。上月30日迎來81歲生日的她，接受《中時新聞網》專訪時表示，雖然年歲漸長，但心態依舊年輕，並自唱生日快樂歌為自己慶生。

楊燕笑說：「沒想到時間過得這麼快，一晃眼又多了一歲了。雖然年紀增加，但我覺得心境還是要保持年輕。如果一直想到老，你的心態就容易沉悶。我希望永遠能返老還童，這樣活得才快活。」

楊燕(圖上排中間)旅美45年，去年返台照顧105歲的母親。(照片/楊燕提供)

談到生日願望，楊燕率直表示，第一個希望是台灣不要打仗、天下太平，也希望大家都能健康快樂、無憂無慮。「當然，我也希望自己能把時間倒流，再重新起步，過我的事業第二春。」她說，未來希望能多錄一些歌曲，無論是國語、台語還是廣東話，「希望能多留下我的聲音。」

楊燕去年5月在香港文化中心舉辦個人演唱會。(照片/游定剛拍攝)

楊燕還提到，希望這個生日能回到往日年輕的狀態，「所以你看到我的動作，你不會覺得我已經81歲了。」她先前透露，瑤池金母指示她「落葉歸根」，這也促使她萌生回台生活的念頭。

81歲楊燕越活越年輕腳骨超軟Q。(照片/游定剛拍攝)

事實上，楊燕自去年5月曾在多倫多、香港舉辦個人演唱會，今年4月將在洛杉磯開唱，並陸續接到台灣雙北與高雄的公益演出邀約，讓她直呼自己「又活潑、又年輕起來，這是一個很好的現象」，也讓許多粉絲能有耳福再聽見歌后的天籟嗓音。

