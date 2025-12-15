獨家／虐打柯基飼主現「聲」 四點聲明致歉：已深刻反省

記者林芹瑜／李汶諭綜合報導

日前一名男子涉嫌對15歲的柯基犬虐打，引發動保處和社會關注，網友發現男子是連鎖手搖飲店加盟主，風波越演越烈，我們也獨家取得飼主的聲明稿，表示對於一時不當行為，已深刻反省。

日前一名男子涉嫌對著15歲患有後癱、失智等症狀的柯基犬虐打，引發社會關注。台北市動保處也緊急介入安置，男子身份被起底是手搖飲加盟店的負責人，而風波越演越烈，我們也獨家取得當事人透過律師發聲，對外界致歉。

其中四點聲明表示，就「柯基事件」引發社會關注深感歉意與遺憾，對於自身一時不當的教導方式已深刻反省，更說已飼養這隻柯基犬15年，長年悉心照顧，犬隻隨年齡增長，陸續出現老年失智等情況。

本次爭議發生的那一天，因犬隻在家中排泄，在清理後一時失當，手持捲筒衛生紙敲擊地面，雖目的在提醒犬隻行為不當，過程中無意且未傷及犬隻身體，而當事人認知這行為已造成犬隻驚嚇，深感自責，後續更強調未來將以更溫和專業方式對待動物，向大眾確保類似情況不再發生。

