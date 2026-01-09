獨家／虛擬資產專法來了！律師揭「合規潛規則」 拿牌資格上看3億

財經中心／師瑞德報導

隨著加密貨幣市場回暖，比特幣價格屢創新高，台灣對於虛擬資產的監管也即將迎來歷史性的轉折點。信曦國際商務法律事務所律師曹維傑指出，台灣加密貨幣市場的持有相較過往，比例持續攀升，隨著金管會積極推動虛擬資產管理專法（VASP專法），市場將從早年單純的「洗錢防制」走向「全面合規」的牌照化時代。

曹維傑還指出，現階段業者若想在台灣取得登記身分，除了檯面上的法規條文外，另外資本額也有一定程度的要求。但仔細檢視，這也是不得不然的結果，畢竟虛擬資產產業，業者所經手、管理的是用戶的資產，是眾人的資產，充足的資本額比較能夠讓用戶能夠放心的將資產放到業者手上。甚至，高昂的合規成本，如果沒有一定資本額以上，實在難以想像業者有完全合規的決心。

幣圈監管三部曲 從登記制 邁向專法許可新時代

曹維傑回顧台灣幣圈的監管歷程，將其形容為「三部曲」。第一階段是2021年實施的「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，讓產業從零監管進入初步合規；第二階段則是經歷了FTX交易所倒閉與Terra/Luna爆雷事件後，監管態度轉趨嚴格，雖然名義上稱為「登記制」，但實質審查標準極高，在在顯示金管會捍衛用戶資產的態度與決心。

曹維傑直言，過往業者辦理金管會聲明制度時，往往會有種難以捉摸審查標準的界線，但隨者轉向登記制，規範以漸趨明朗，在某種程度上，其實已經被當作牌照制度在檢視。而現在正邁入第三階段的「專法」時期，法規將更加完整，未來洗錢防制相關法規，例如KYC以及交易監控等，就會透過洗錢防制法以及相關子法進行規管；而業者營運相關，包含資產分離、錢包管理與資安標準等，則透過專法以及許可制讓規則更清晰，都將有法可依。

交易所合規不成文門檻 資本額達3億元 合規成本破億！



在專法正式上路前夕，業者若想在台灣合規落地，門檻究竟有多高？曹維傑透露了實務上的觀察，指出目前除了法規條文外，還有幾個關鍵的重點。

首先是資本額門檻，雖然法規未明訂，但目前交易所若要通過審查，實務上資本額約落在新台幣2億至3億元之間，以證明業者有足夠的財務實力來保護用戶資產。

其次是股東背景，監管單位傾向看到董事會或股東結構中有大型企業、金融業或科技業背景，這代表公司治理更公開透明，若發生問題更能保障用戶資產安全。再者，資訊安全標準已比照電子支付機構等級，需經過嚴格的流程測試，這也意味著合規成本將會提高為數千萬甚至上億元。

明確規則篩選業者 短空長多助市場健康發展

在業務發展趨勢方面，曹維傑觀察到「穩定幣」的應用熱度已超越許多幣圈敘事。對於傳統企業而言，透過穩定幣進行跨境支付僅快速，最多十幾分鐘，效率遠勝傳統金融跨境匯兌系統所需的兩三天，且能有效解決資金積壓問題。雖然目前穩定幣發行尚未完全禁止其他產業，但監管態度傾向由銀行先行。

至於幣圈常見的「借貸」與「收息」產品，曹維傑坦言目前仍處於灰色地帶，業者常面臨銀行法第29-1條「違法吸金」的風險，特別是幣圈的高利息容易被認定為「顯不相當之紅利」。他期待未來專法能為借貸商設立明確牌照，讓合規業者能豁免銀行法風險，解決產業痛點。

面對即將到來的專法時代，曹維傑也指出，傳統金融業（TradFi）已積極佈局，許多金控或家族辦公室正透過投資交易所或託管業務進場。至於去中心化金融（DeFi），檢視目前監管核心仍放在中心化平台，除非DeFi項目具有明顯的營運團隊或由少數人控制的特徵，否則暫時不會被列入優先管理範圍。

曹維傑總結，專法上路雖會墊高合規成本，並設有刑事責任與高額罰款，但明確的遊戲規則將有助於汰除未達標準之業者，讓台灣虛擬資產市場走向更健康、更具競爭力的發展方向。

比特幣狂飆，想在台灣開交易所卻難如登天？信曦國際商務法律事務所律師曹維傑揭密，台灣將迎來虛擬資產專法時代，為了能妥善合規，保障用戶資產安全，想拿牌照得先闖好幾關：資本額專法雖暫時無未明文而另外授權主管機關定之，但預估至少需2至3億以上，內控以及資安要求比照金融業規格。他示警，由於無牌經營將面臨刑責，而為了取得牌照，合規成本肯定會比現在登記制度下，更大幅提高，也因此只有資本雄厚的正規軍能存活。（圖／記者師瑞德攝影）

