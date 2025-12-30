獨家／蝦皮隔日到變「隔周到」 客怨：多付60元、遲到僅賠50%

蝦皮因為年底物流大爆量，全台門市都暫停開放「隔日到」下單。（圖／東森新聞）





蝦皮因為年底物流大爆量，全台門市都暫停開放「隔日到」下單。不過就有消費者抱怨，之前加60元買了隔日到服務，實際上卻拖到一個禮拜才到，蝦皮也只會補償10到30元購物金，挨轟物流量能不足，就不要推這種服務，影響購物意願。

蝦皮宣傳影片：「蝦皮隔日到貨，千萬種商品，今天訂明天到。」

行銷狂推，甚至在首頁設置隔日到貨專區，但不少顧客抱怨隔日到，多數情況都是隔了好幾日才到，就有餐廳老闆被雷到。

火鍋店老闆林建智：「（下單）店裡要泡給客人的柚子茶，原本是預計禮拜五的下午兩點前，我們有去買，但是它其實真正到貨是禮拜一的時間到貨。」

還有不少顧客為了趕上特定日期，特別加價60元想趕快收到貨，蝦皮卻拖了超過一星期才出貨，甚至5日下單，6日還沒確認訂單，類似狀況層出不窮。

民眾：「有遇過欸，我買帽架大概晚了兩天。」

民眾：「有遇過晚1、2次，就說好的隔日到貨，但都沒有到。」

民眾：「我同學有遇過，他說不一定會隔日到，但我跟他說，你有沒有看那個時間。」

內行點出隔日到遊戲規則，如果在平日下午兩點前下單，包裹就得在隔天抵達；兩點後下單就再往後一天到貨。如果是禮拜五兩點後或六日下單，就會延到下星期二。

超過期限到貨，蝦皮只會補償10到30元購物金，就被酸難道是把花60元買服務的消費者當盤子嗎？更糟情況是賣家因為不想延遲出貨「被扣分」，就亂寄垃圾，再讓消費者退貨。

針對種種質疑，蝦皮表示，會持續建置更完善的蝦皮店到店網絡。部分賣家則已經收到，明年起部分店家要取消隔日到寄送服務。隔日到服務本是想促進買氣，怎知物流量能跟不上消費者下單速度，最終只剩滿滿怨氣。

