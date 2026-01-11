獨家／血拼戰利品用「輪購物袋」拖行！ 好用但「易翻車」

業者推出裝輪子的購物袋。（圖／東森新聞）





出國難免血拚爆買，大袋小袋扛在身上不方便，現在有業者推出裝輪子的購物袋，戰利品買完直接塞進去，可以用拖行，不少人都說很方便。不過遇到不平整的容易翻車，外殼也比較軟，防護性不高。另外帶上飛機更要注意，因為有的尺寸長寬高超過115公分，超過隨身行李的限制。

美女姐妹情深，出國玩戰利品裝在銀色購物袋，但提著袋子的美女卻臉不紅氣不喘，因為仔細看，這袋子底部居然裝有輪子。

出國除了大吃大喝，當然血拼也少不了，你有沒有過這種戰利品買了好幾袋經驗，但是扛在身上覺得好重好累。不過不用擔心，現在有業者推出裝有輪子的購物袋，不只能拖著走還能肩揹，甚至能直接帶上飛機超級方便。

民眾：「像我們在韓國逛街的時候，就是可以把買的東西全部放在袋子裡面，就不用提著大包小包在手上。」

輪子購物車重量輕巧，空間大，爆買戰利品很開心，可也有人反映，遇到不平整路面容易翻車。

而且想當隨身行李帶上飛機，也要注意尺寸跟重量大小，一般傳統航空手提行李單件不能超過7公斤；廉價航空手提行李隨身包限制在7到10公斤，長寬高加起來要少於115公分，換句話說，M號SIZE都不適用。不過也有乘客在乎的是性價比，跟安全性高不高。

民眾：「發現它（輪子購物袋）有點貴，就覺得同樣的預算可能買硬殼的登機箱會比較方便。」

民眾：「因為它輪子購物袋比較軟，所以可能裡面放的東西也會比較影響。」

一般登機箱外殼堅硬、保護性高；輪購物袋材質軟，東西多放在機艙，跟其他行李碰撞擠壓，物品可能受損。價格上，輪購物袋平價到品牌款，約500到3000元不等；登機箱最便宜1000元就有。輪購物袋多以拉鍊設計，沒有再加裝鎖頭，可能有遭竊風險，新款輪購物袋價格安全性實用度，都考驗消費者購買意願。

