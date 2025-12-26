獨家／行充藏危機！化工博士：鋰電池「隔離膜」破損、形變易起火

專家指出隔離膜變形，容易使行充出現短路、過熱起火。（圖／東森新聞）





行動電源之所以常常起火，甚至爆炸，除了產品本身設計因素外，專家也點出，經常性的摔落、碰撞，或是置於高溫環境下，都可能導致電池內部的「隔離膜」變形，進而出現短路、過熱起火的風險。雖然不少產品已升級隔離膜材質，但專家提醒，仍無法百分之百阻絕危險。

即放即充，小小一顆行動電源，快速化解沒電焦慮，但外觀包覆之下，肉眼其實很難察覺內部是否出現異狀。

台科大應用科技研究所教授王復民：「電池在發生短路的情況之下，就會產生氣體，一旦氣體累積，坦白說，電池就會出現類似河豚膨脹的現象。」

若電池膨脹卻未撐開外殼，一般人很難察覺，最擔心的，就是傷害到藏在其中的「隔離膜」。

台科大應用科技研究所教授王復民：「假設這邊有一個洞，你可以想像，正極跟負極就有可能直接接觸，一旦直接接觸，就會發生短路的現象。」

剖析鋰電池的內部結構，正負極之間夾著一層隔離膜，充放電過程中，鋰離子會在兩極之間移動，但一旦隔離膜受損，就可能引發短路、產生高溫，嚴重時甚至起火或爆炸。

目前不少廠商，會強化隔離膜材質，使其更加耐高溫，不過這並不代表完全沒有起火風險。

台科大應用科技研究所教授王復民：「有些隔離膜設計，會讓孔洞在高溫時先行溶融，藉此截斷鋰離子的傳輸，讓電池瞬間停止運作，但這也無法保證，在溫度再更高的情況下，不會產生隔離膜形變。」

專家指出，行動電源起火的常見原因，除了反覆摔落、撞擊，或長時間處於高溫環境外，插座型行動電源也需特別留意。

台科大應用科技研究所教授王復民：「插頭整合在有限空間裡，勢必還要容納其他電子元件，這樣一來，就會壓縮電池的散熱空間。」

專家提醒，若發現行動電源外觀變形、蓄電力明顯下降，或異常發熱，都是危險警訊，千萬別輕忽，以免讓危機悄悄上門。

