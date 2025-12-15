獨家／行動火藥庫！瓦斯工三輪機車違規載7桶瓦斯

高雄一家連鎖瓦斯行人員用三輪機車送瓦斯，一口氣載了7桶，被說是行動火藥庫。（圖／東森新聞）





高雄一家連鎖瓦斯行人員，用三輪機車送瓦斯，一口氣載了7桶，被說是行動火藥庫，這種載法滿的瓦斯加上空瓶重量，最重可以達206公斤，就算只載空瓶也超過百公斤，都是違規。依照規定，以機車乘載的重量，瓦斯頂多只能載4桶，連鎖瓦斯行看到人員這樣載瓦斯很驚訝，不曉得偷載這麼多，警方也開罰。

大馬路上所有騎士閃避，因為「行動炸彈」來了，瓦斯行人員機車載瓦斯，一口氣載了7桶，想要穿過貨車和機車間，寬度太寬，瓦斯行人員硬擠不成只好作罷。

廣告 廣告

12日早上9點多，這輛三輪機車從鳳山一路騎到苓雅三多路上，沿路要送瓦斯，瓦斯行人員前後都載滿瓦斯，醒目也嚇人。一桶瓦斯桶20公斤重，就算是空瓶的狀態，它的重量也有超過20公斤，如果有5桶這樣的瓦斯在車上的話，已經超過百公斤，都是超重的狀態。

瓦斯即使是空瓶都很重，男子把兩瓶16公斤重瓦斯放在腳踏板上，這個桶子光是空瓶一個就要17公斤，坐墊上放了3桶20公斤的空瓶，一桶也要20公斤，車尾還掛了兩個4公斤重瓦斯，這個小桶瓦斯光是空瓶要6公斤。算一算出發送貨，整車光這5大2小瓦斯重達206公斤，就算是送完回收空桶也超過百公斤，都是違規。

其他瓦斯行業者：「太危險啦，對車子也不好，都放幾支而已，這邊一支。」

違規載瓦斯的是高雄連鎖瓦斯行，業者特別訂製這種三輪機車載瓦斯，一台十幾萬，很方便可以多載，但男子一口氣載了七桶，瓦斯行同事自己也嚇到。

違規載瓦斯業者：「怎麼載這麼多桶，就叫他不要載這麼多桶。」

瓦斯行說最多就是載2桶，所以特製的三輪機車坐墊上放2個架子，腳踏墊上放一個瓦斯桶固定器，依照規定機車可以載重80公斤，以瓦斯是滿的情況下，20公斤裝桶裝瓦斯只可以載2個，空瓶最多可以載4桶。

警方認定男子載太多已經違規，最高罰600元，另外用瓦斯桶遮車牌也違規，最高也可罰600元。罰錢事小，重點一旦發生車禍，瓦斯桶很危險，也被網友說這是行動火藥庫。

東森新聞關心您

危險行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

投資人鍾愛定期定額 基富通定扣金額突破30億元

「掃地機器人始祖」申請破產！ 將由中國供應商接手

2025新北富邦國際城市U18棒球賽今起點燃戰火

