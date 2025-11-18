獨家／行經圓環「誤認被撞」 58歲女怒攔車持安全帽猛K

新北市三重重新路三段圓環，日前發生行車糾紛。（圖／東森新聞）





新北市三重重新路三段圓環，日前發生行車糾紛。一名58歲女騎士誤認被一旁機車碰撞，上前攔車，見對方要離開還把女子拉下車，持安全帽猛力攻擊，兩名女子在路中爆發肢體衝突，民眾經過目擊嚇得趕緊報警。

路口車流量大，機車往左偏一下，下秒把騎士攔下，被對方踹機車要離開，女子伸手把騎士拉下車又拿安全帽攻擊，路口上演全武行，後方騎士目擊，全程看傻眼。

警方到場兩人機車都倒，已經沒有再打但身上都受傷。

當時兩名騎士經過路口進到圓環，一人要直行一人要左轉，但就在過程中發生行車糾紛，而當時警方是獲報發生交通事故，後續釐清才發現原來還有肢體衝突。

新北市三重重新路三段和中正南路口，58歲女子警詢時供稱當時被對方撞上，上前拉她說撞到人還想跑，聽到騎士說沒有撞到，因此動手拿安全帽打也被對方還手，導致手臂瘀青，左腳被排氣管燙傷，兩人都被依社維法，互相鬥毆送辦。

但案件進到法院，被攔車的34歲騎士，提出聲明異議，法官勘查監視器後認定雙方並沒有碰撞，是女子誤認被撞到，當時騎士途中突然被攻擊，踢倒機車揮動安全帽，目的是防衛，難認有鬥毆犯意，因此撤銷原處分裁決不罰。

附近居民：「聽到聲音才會出來看，我看到的撞到有問題，都是開很快。」

事發地點一旁是菜寮捷運站，還有連接新北大道，圓環設計較複雜，機車多車流大，如今發生行車糾紛，不過法院認定這回根本沒碰撞，連警方都意外雙方打成這樣。

