獨家》衝刺2026大選！調查局高雄處長連震宗「接辦案副局長」 綠營布局方向曝

中共國台辦2026年1月7日點名台灣高檢署檢察官陳舒怡為「綠色司法打手」，列為「台獨打手幫兇」並「依法終身追責」之後，法務部長鄭銘謙出面譴責中共並表示捍衛台灣司法主權。總統賴清德今（8）日上午10時前往調查局，親自主持調查班第62期調查官結業典禮。由於檢調一直是偵辦國安案件的前線，賴清德此行是否鞏固檢調信心備受矚目，但引人注意的是，1月中將接掌調查局辦案副局長的人選，已決定由高雄市調查處長連震宗接任。

廣告 廣告

調查局辦案副局長吳以公將在2026年1月15日退休，調查局內部近來議論繼任人選，從連震宗、台南市調查處長高吉川、經濟犯罪防制處長吳宗杰及廉政處長吳榮修等4人呼聲最高。外界普遍認為調查局長陳白立的口袋名單是連震宗及吳宗杰，但陳白立對人選一直未在調查局內部鬆口，直至政府高層最近拍板定案，副局長人選由連震宗接任的消息才曝光。

調查局辦案副局長主管廉政及經濟犯防處的業務，也就是偵辦貪污、賄選及經濟犯罪，防制國家政府體制腐敗及維持經濟民生正常運作，是調查局的重要職位，人選向來都要由政府高層點頭同意才能過關。尤其是查察選舉工作，調查局一直都扮演舉足輕重的角色，近年有中共積極介入台灣選舉，調查局更是偵辦中共介選的主力，辦案副局長是在其中運籌的關鍵樞紐。

而此次出線的連震宗，為調查班第27期結業，是第27期調查官的老K，如果順利的話，不只可以負責2026年的九合一大選，甚至2028年的二合一大選。連震宗是調查局南機站出身，辦案經驗豐富，前幾年擔任廉政處長，熟悉廉政業務，任內處理2022年及2024年的大選業務，所以此次擔任辦案副局長，對2026年的九合一大選即可上手，不會陌生。

陳白立、連震宗及吳榮修是調查局內部出了名的「東海3劍客」，3人都是東海大學法律系畢業，連震宗是陳白立的大學學長也是調查局大3期的學長，據指出，連震宗在大學與陳白立雖然是學長弟，但經常互動，很有默契。據了解，連震宗家住高雄，因調查局工作關係在外流浪多年，好不容易回高雄任職，可以與家人相聚，是陳白立動之以情，訴之國家需要才挺身而出接下此重任，由陳白立向高層力推。

更多風傳媒報導

