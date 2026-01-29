【獨家】被傳欲回鍋全國租賃車業公會理事長 「信賴之友」林建良遭控多項選務爭議

日豪客運董事長林建良被傳欲回鍋全國租賃車業公會理事長，近日桃園、新北公會選舉，被爆涉多項選舉爭議。（讀者提供）





中華民國小客車租賃商業同業公會全國聯合會理事長改選，預計今年中旬登場，檯面下布局角力已暗潮洶湧！被視為與綠營交好，2024總統大選時出任「新北市信賴台灣之友會」三重分會長、目前還是政院政務顧問的日豪客運董事長林建良被傳有志回鍋角逐，卻遭爆料去年12月25日參選桃園小客車租賃商業同業公會理事長時，被對手劉念生指控疑有涉及先收購委託書賄選、不實變更逾百位會員資料、冒名頂替，及投票所內竟有特定人選提示名單等選務爭議。

廣告 廣告

桃園公會改選弊端遭檢舉 林方反控對手有前科「神智有問題」

不僅如此，有桃園業者更出面控訴，當天投票時還有大批「黑衣人」現身會場，「擺明就是來圍事壓陣」。而當天投票結果，林建良雖勝出，但選舉爭議遭落敗方、安達租貸負責人劉念生提出異議，桃園市府於本月20日也回函給劉，指桃園公會尚未就會員審查資料提供給社會局，至今也未完成當天選舉結果的備查程序。

桃園市府於本月20日也回函給劉，指桃園公會尚未就會員審查資料提供給社會局，至今也未完成當天選舉結果的備查程序。（讀者提供）

（劉念生提供）

面對上述相關爆料指控，林建良家屬則否認，林建良並沒有想要再選全國公會理事長的說法，強調全國聯合會的事尚早，未來事情誰知道，怎能現在就預測要選？對桃園選舉狀況，家屬則反控，指劉念生有多項前科，「神智恐怕有問題」，很多爆料皆為不實，且選舉當天是劉方在擾亂秩序，現場也有警察勸說不要再亂，這些都有影片為證，怎麼現在選輸就亂講話，「我們才是正派的一方！」

劉念生指控林建良參選桃園小客車租賃商業同業公會理事長時，疑涉及先收購委託書賄選、不實變更逾百位會員資料、投票所內竟有特定人選提示名單等選務爭議。（劉念生提供）

劉念生控林建良參選桃園小客車租賃商業同業公會理事長時，疑涉及先收購委託書賄選、不實變更逾百位會員資料等選務爭議。（劉念生提供）

不過，據知情人士透露，林建良於本週三（28日）已在桃園龜山的稻鄉村客家庄餐廳，以「交通部運輸研究所數位轉型平台說明會暨就職典禮暨歲末尾牙餐敘」名義邀約聚會，會中還頒發新一屆理監事及顧問證書。落敗方質疑，桃園選舉過程爭議多，社會局都回文還沒確定當選，現在怎麼可以自行用公費辦就職典禮？

業進分析新北、桃園拿下有助問鼎全國 林家否認林建良子要選新北公會

除已在訴訟中的桃園選舉爭議，預定3月5日改選的新北市小客車租賃商業同業公會理事長，業界也盛傳林建良擬推派以「億錸租貸有限公司」身分，現任新北市公會常務理事的兒子林近越參選理事長。不過，林建良家屬否認，有關林近越有要競選新北市公會理事長的說法。

林建良家屬否認林近越要競選新北市公會理事長。（讀者提供）

林建良過去曾擔任新北市公會2任理事長，目前還有榮譽理事長頭銜。林建良除被對手質疑，仍透過兒子林近越及擔任常務監事的妻子陳睿圻掌控會務外，新北選舉也傳出如同桃園選舉，有先發出席費，或以發法律顧問證書名義，在會員不知情下，收購蓋了公司大小章出席會員大會的委託書，疑似有賄選情事之虞，引發新北租賃車業間議論。

林建良這次參選，被視為要重新掌握其過去曾擔任理事長的「中華民國小客車租賃商業全國聯合會」。租賃車界人士分析，全國租賃車業者超過2000家，全國聯合會理事及由「六都一省」（台北、新北、桃園、台中、台南、高雄及其他縣市）公會，依各會會員數推代表參選，林建良家族如能拿下新北、桃園2大公會，就有雄厚問鼎理事長的基礎。

會員疑遭頂替或變更 人未到場能領出席費被控違背慣例

有桃園業者抨擊，過去公會選舉，會員一定要親自到場，才有出席費。但這次改選卻爆發只要能讓特定方取得委託書，就能拿到4000元出席費，「以前從沒發生這樣的事，這根本是賄選！」

桃園小客車租賃商業同業公會選理事長時，因被質疑弊端，過程氣氛緊繃。（讀者提供）

桃園小客車租賃商業同業公會選理事長時，因被質疑弊端，過程氣氛緊繃。（讀者提供）

業者指出，桃園公會共有288 位會員，但當天投票，卻出現超過百位會員被變更身分情事。經查110位出席者，根本不符合《商業團體法》第16條：「會員代表，應為公司、行號之負責人、經理人或該公司、行號之現任職員，且以成年為限。」「公司、行號因業務需要得隨時改派會員代表。原派之會員代表，於新會員代表派定後，喪失其代表資格。」及該會章程等相關規定。

除此之外，桃園業者更指控，當天選舉竟還發生5位會員到現場後，卻發現自己的資格遭到頂替情事。此外，在投票圈票處內，竟還張貼林建良方的理監事候選人名單，這都非常離譜。

桃園公會遭疑黑箱運作 檢舉人向主管機關提異議

對此，劉念生則向《上報》表示，桃園公會選舉過程與結果，仍有多項疑義待釐清，並已依法循程序向公會及桃園市政府提出異議，後續亦不排除透過訴訟途徑，請求司法機關審查。他指出，林建良主要事業設於新北市，是否符合桃園公會會員資格，相關會員代表變更程序是否符合法令及章程規定，均有進一步釐清必要。

桃園小客車租賃商業同業公會選理事長時，工作人員進行封箱作業，以確保投票公平。（讀者提供）

桃園小客車租賃商業同業公會選理事長時，工作人員進行封箱作業，以確保投票公平。（讀者提供）

劉念生質疑，過往桃園公會選舉，會員須親自出席方得領取出席費，但這次選舉疑似出現只要取得特定委託書，即可領取出席費之情形，與以往慣例有所不同，是否影響選舉公平性？依其了解，桃園公會共有288位會員，但當日出席投票者中，疑似有相當數量會員代表於短期內變更身分，是否符合《商業團體法》第16條及公會章程所定「會員代表資格」之規定，仍待主管機關查證。

此外，劉念生也證實，當日有部分會員到場後，確實發現其會員代表資格已遭變更，現場選務秩序及管理情形也引發部分會員疑慮，包含投票空間是否中立、是否張貼特定候選人名單等。他強調，提出相關疑義，目的並非針對個人，而是希望確保公會選舉制度的透明、公平及合法，相關爭議有待公會及主管機關依法處理、說明。

選取當天現場選務秩序及管理情形也引發部分會員疑慮，包含投票空間是否中立、是否張貼特定候選人名單等。（讀者提供）

選取當天現場選務秩序及管理情形也引發部分會員疑慮，包含投票空間是否中立、圈票處竟張貼特定候選人名單

林強調委託書只要合意即可 指更換會員代表是公司權力

對委託書爭議，林建良家屬反問，全台灣公協會選舉，公司都可以換代表，試問中租迪和老闆、iRENT老闆會有空到場？公司要委託給誰，跟第三方有什麼關係？公司經理、協理沒空去，請業務助理代表去，委託只要雙方合意就沒問題，出席費當然可以設標準，但委託一事，只要雙方聯絡好就可去了。

林建良本人稍後也向《上報》說明，指更換會員代表是公司的權力，他無權置喙，他作為理事長要服務，所以一直都提供免費法律顧問。他並反問，「你是會員、我也是會員，沒空來給委託書，這樣有犯罪嗎？⋯⋯委託書給我，出席費先給你，這樣有犯罪嗎？這合理吧，他們也都這樣。」強調一定是會員才能接受委託，若有質疑就請拿出證據，期待媒體報導能夠公正、公平不要偏頗。

更多上報報導

《立法院組織法》修正案三讀通過 每位助理平均可多領5千

史上首次！藍白徹底封殺 中央總預算案立法院「1字未審」

海鯤軍艦連2天潛航測試 今挑戰下潛100公尺