（獨家）被台灣女孩暖到了！霍諾德獲贈「101速寫」露燦笑：要掛在家裡牆上

〔記者傅茗渝／台北報導〕美國傳奇攀岩大師艾力克斯．霍諾德(Alex Honnold)成功徒手征服台北 101，震撼全球。而現場更有暖心的番外篇！台灣女孩吳沁頤在 101現場以神筆速寫霍諾德的攀爬英姿，作品在社群炸出超過44萬次瀏覽，更一路「神展開」送進大師手裡。霍諾德被這份來自台灣的禮物深深打動，親口承諾：「要把畫框起來，掛在家裡牆上！」

吳沁頤透露，挑戰當天能現場見證壯舉已是「最棒的禮物」，但她內心有個更強烈的渴望，想把速寫作品親手送給霍諾德。週日上午，她抱著碰運氣的心態前往君悅飯店，在飯店大廳警衛大哥的熱心指點下，教她辨識「拿掉工作牌、一群一群的外國人」可能是團隊成員，最終讓她成功攔截到3位Netflix工作人員轉交畫作，而其中成員正是攝影師Pablo Durana。

《赤手獨攀台北 101》攝影師Pablo Durana隨即在個人社群轉發吳沁頤的作品，直呼：「我很喜歡看到人們用各種不同的方式，來體驗Alex 的攀登。」並大讚吳沁頤的速寫成品。Pablo更在私訊中對吳沁頤說：「妳創造了這麼多畫作並當作禮物送給人，我印象非常深刻，妳太善良了！」。

最令吳沁頤激動的是，雖然團隊已啟程返家未能再見上一面，但Pablo帶來了霍諾德的親語回饋。他透露霍諾德看到畫作時露出燦爛笑容，不僅「超級喜歡」，更承諾：「會將這些畫作框起來，掛在自己家裡的牆上」。

吳沁頤也向本報分享一張A3畫作背後的英文手寫信，內容提到看著霍諾德的行動感受到了「將不可能變為可能」的生命震動。她興奮表示，看到 Alex 拿著畫作的照片，心裡那股執著也被燃起，「感受到那種能量，真的好開心！」

