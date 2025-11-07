獨家／被告名單驚見「熟面孔」！知名模特經紀曝與太子集團擦身而過：差點被騙去柬埔寨

檢調近日抄太子集團在台據點，引發關注。

柬埔寨「太子集團」跨國詐騙洗錢案延燒，全台震驚！檢警日前大動作搜索、查扣該集團在台逾45億元資產，拘提主嫌王昱棠、博弈公司天旭國際人資長等24名被告，全民譁然之際，資深模特兒經紀人「Maggie姐」也在新聞畫面中驚見「熟面孔」，瞬間被勾起7、8年前那段與「太子集團」擦身而過的往事。

在台經營模特事業近30年的Maggie姐，當年收到一通轉介電話，對方自稱代表一家「總部位於柬埔寨的博弈集團」，發下宏願要將柬埔寨打造成「第二個澳門」，並打算在台成立模特兒經紀公司，培訓一批「國際級表演團隊」到柬埔寨表演。

「他們開的條件好得不像話，」Maggie姐回憶，對方不僅承諾提供保母車、專屬司機，還說薪資「隨我開價」，只希望她能以個人名義替集團組建模特團隊。當時柬埔寨尚未與詐騙劃上等號，Maggie姐雖覺得「博弈聽起來怪怪的」，仍抱著試試看的心情赴約。

第一次會面地點就在台北101商圈的一棟商辦大樓。她形容：「我一踏進去有點嚇到，整個空間裝潢得非常專業，舞台、化妝間一應俱全，看起來就像一家正規模特公司。」

接連幾次碰面後，對方安排她與「集團老闆」會談。Maggie姐仍記得，那名男子「身高不高，氣質斯文，穿著講究、講話有大陸口音，看起來完全不像是搞詐騙的。」雙方寒暄幾句便作罷，但她很快注意到更詭異的景象，滿屋子電腦螢幕排排站、數名年約20歲年輕人低頭操作鍵盤，冷氣冷得刺骨。

Maggie姐形容的集團老闆，外型和太子集團創辦人陳志相似度極高。

「我當下就覺得氣氛怪怪的，一問才知道那些電腦是線上博弈系統！」她越想越不安，匆匆找藉口離開。

最終合作破局。對方希望她拉攏台灣當紅模特加入團隊，但條件「夢幻得不切實際」，加上辦公室那股詭異氛圍，讓她直覺「這絕對不是單純的工作環境」，毅然拒絕。多年後，當她從新聞中看到太子集團洗錢案，赫然發現當年聯繫她的「窗口」竟名列被告名單，頓時背脊發涼。

「現在回想起來真的是逃過一劫，」Maggie姐感嘆，並語重心長地奉勸年輕人：「天下沒有白吃的午餐，不要被高薪、美夢沖昏頭。別貪、別急，腳踏實地才是唯一的出路！」

太子集團女特助劉純妤15萬交保後，燦笑走出偵訊室的畫面，也成為外界關注焦點。

★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。



