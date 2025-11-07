獨家》被指神似黃明志15年女友！ 海倫清桃嚇壞：突然被扯進命案
大馬歌手黃明志捲入31歲「護理系女神」謝侑芯猝逝案，案情持續延燒。意外的是，越南籍藝人海倫清桃竟被網友直指「神似黃明志15年女友」，無端成為輿論焦點。對此，海倫清桃接受《中時新聞網》訪問直呼：「突然看到自己被扯進命案新聞裡，真的嚇一跳，也覺得很無奈。」
海倫清桃澄清，她與黃明志並不熟識，唯一交集是2018年合作拍攝越式情歌《溼了》MV，整個過程僅短暫相處數小時。「他對作品要求非常高，一旁觀察導演取景，也會和我分享越南文化，印象中他人很客氣。」拍攝後便無再聯絡，也未曾收過私下邀約。
沒想到近日旅遊返台，她看到友人傳報導指出「黃明志女友長得像她」，讓她相當傻眼：「這件事關係到命案，非常嚴肅，我只是做自己的工作，希望不要被牽連。」
★未經判決確定，應推定為無罪。
