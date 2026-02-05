獨家／被控欠千萬跑路！隱形牙套品牌曝光 竟是「MIT」製造

此隱形牙套品牌不僅是全台隱形牙套龍頭之一，還標榜「MIT」卻捲入欠薪爭議。（示意圖：pexels）

被指控隱形牙套品牌，不僅是全台隱形牙套龍頭之一，還標榜「MIT」，價格也相對便宜，一副牙套不到4萬元，價格之所以可以壓這麼低，難道是省在「行銷」花費上嗎？前員工透露，公司都請素人或KOL分享戴牙套經驗，說話比較有說服力，結果病患卻收到劣質品，甚至有人錢付了沒拿到牙套。

透明隱形牙套緊密貼合牙齒，彷彿穿上國王新衣，不必動刀只需「微調」。隱形牙套品牌長期專研3D列印技術，能客製化隱形牙套，而且一副最便宜不超過4萬，CP值相當高。但患者看準的是標榜「MIT」。

YouTuber呼言亂語：「不要讓國外品牌專美於前，我們要支持MIT產品。」YouTuber AiNa愛娜：「牙套品牌最低價格大概是3.8萬元，目前會比較是真人一對一去服務，陪伴到你矯正結束為止。」

找來甜美KOL，分析各大隱形牙套優劣，再強推自家品牌，甚至官網貼滿素人經驗談，不找網紅藝人「反向行銷」讓病患深信不疑。牙套品牌前員工：「它不像其他公司會找知名藝人或網紅，我們老闆覺得他們素人講話比較有說服力，或講得比較像是實際的經驗。」

怎麼也沒想到牙套戴幾週泛黃，病患怒控戴到「劣質品」，還有人更慘牙套錢付了拿不到。受害病患：「在去年12月的時候進行了口掃，還沒開始我的矯正，但是我的錢已經全額繳付，金額差不多12萬元。」

尾牙主持人：「拿起酒杯果汁杯。」尾牙站舞台正中間是品牌蔡姓創辦人，右邊是營運長，曾接受雜誌專訪表示，他們都是偏鄉小孩，了解偏鄉醫療資源不足，支持醫療平權，因此推出「平價牙套」，卻捲入欠薪爭議，過去說的話被挖出格外諷刺。

