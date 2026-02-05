獨家》被爆讀博士班未報備、找黑道飲宴 海大附中校長闢謠澄清

國立海洋大學附設高級中學(簡稱海大附中)校長，被人投訴就讀博士班未報備，就讀博士班7個月就發表期刊論文，疑似他人代筆，還邀宴黑道兄弟參與學校歲末聯歡。對此，洪進源表示，自己處事問心無愧，經得起檢驗。(記者俞肇福攝)

〔記者俞肇福／新北報導〕有讀者向本報投訴國立海洋大學附設高級中學(簡稱海大附中)校長洪進源，就讀海洋大學機械暨機電工程所博士班，並未向國教署報備獲得核准，就讀時有請假？才就讀一學期，就掛名第一作者發表期刊論文，是天縱英明，還是有人代為捉刀；另外，海大附中歲末聯歡餐會與疑似黑道兄弟互動頻繁，讓純淨校園染黑。對此，洪進源逐一說明澄清，強調相關指控與事實不符。

投訴者指控，洪進源於2024年9月在海洋大學進修博士班，進修期間是否有向海大附中請假？是否有向教育部國教署報備？洪進源於2025年2月下旬罹患肺腺癌住院治療，又哪來時間到實驗室做研究？

對此，洪進源表示，他自國立台灣師範大學工業教育學系碩士班畢業後，曾先後就讀國立台北科技大學、華梵大學的2校機械工程研究所博士班，惟因個人因素未能完成學位。2022年8月就任海大附中校長後，於2024年依規定向國教署報備並獲核准，才進入海洋大學機械所博士班進修。其於進修期間進行新生健康檢查，於2024年10月底健檢發現罹患肺癌，並於完成既定海事水產競藝競賽後，於2025年2月住院治療。洪指出，他手術後數天即返校上班，期間無論前往海大上課或因治療需求，皆依規定完成請假程序。

至於學術研究與論文投稿遭質疑別人代筆捉刀，洪進源說明，他在北科大及華梵大學修習的相關課程，部分學分依法辦理抵免，均有完整紀錄可供查證。另，期刊論文，係其始於入學前即與指導教授討論並參與研究，且由其親自負責撰寫，絕無他人代筆情事，相關指控與事實不符。

另外，歲末聯歡餐會上有疑似黑道兄弟參與，洪進源說，校內長期設有家長會、校友會及文教基金會，歲末聯歡活動一向由校長認養主桌，其餘桌次開放認養。本次活動中，校友會會長賴文中認養兩桌，並邀請為愛傳承關懷協會會長及部分顧問出席；該協會亦每年均會到校捐款，協助弱勢學生。餐會嘉賓並提供禮券供教職員工摸彩，整體流程均依往例辦理。他相信自己問心無愧，相關指控皆經得起檢驗，亦願接受外界公正檢視。

國立台灣海洋大學附設高級中學歷史悠久，近日傳出校長被人投訴諸多事蹟。(記者俞肇福攝)

