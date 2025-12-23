獨家／被鄭麗文批「發問挑釁」？提問學生：難怪你們要擋國防！

論壇中心/綜合報導

國民黨主席鄭麗文22日赴東吳大學演講，有學生提問「願不願意喊出中華民國是一個主權獨立國家」，卻遭鄭麗文反嗆「不需要這樣挑釁地問」，甚至還嗆提問的副教授「沒有大腦」。對此，在場提問的顏同學還原現場，並認為鄭麗文此舉恰好呈現出，為何越來越多年輕人對政治冷感，因為她的演講像是「說教」，似乎要告訴學生「我懂得比你多」，我們問的問題都不重要。

顏同學在《台灣向前行》節目中透露，他想要的只是簡單的表態，而且他並不了解「國民黨對挑釁的定義是什麼」？顏同學直言，如果只是請鄭麗文重複一遍藍委徐巧芯說過的話，這就叫挑釁，那難怪你們要擋軍購預算，「國民黨會覺得加強台灣軍備，就是在挑釁中共」。

廣告 廣告

顏同學補充，當鄭麗文說出「同屬一中」的時候，自己也傻眼，身旁的同學也都頻頻嘆氣跟搖頭。而鄭麗文在演講時稱「國民黨是相當溫和的政黨」，期盼黨主席能讓黨硬起來，今天卻看到藍委翁曉玲、羅智強等人在程序委員會擋國防預算的「表演」，或許這就是國民黨所謂的硬起來，但是「現在年輕人期望國民黨硬起來的是膝蓋，不要一見到中共就急著跪下」。

原文出處：獨家／提中華民國是一個國家=挑釁？遭嗆學生批鄭麗文：難怪你們要擋國防！

更多民視新聞報導

張文動機、金源成謎？前刑警曝：須解剖查明有無「這物質」反應！

藍白提告5位大法官 陳柏惟轟：立法權「欺壓其他四權」！

鄭麗文好扯！東吳演講嗆副教授「沒大腦」 范雲：未來去聽不需帶腦

