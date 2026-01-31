獨家／被酸甩不掉律師身分！歌王證實：2000件真實案例寫不完

蘇明淵身兼歌手與執業律師雙重身份。資料照

兩屆金曲台語歌王蘇明淵，有個很特別的身分組合，不只是歌手，也是執業超過20年的律師。兩種看起來截然不同的職業，在他身上卻意外地自然融合；只是這些年來，常有人問他同一個問題，「怎麼每張專輯都在寫案件故事？」他坦言，要跳脫律師視角去寫歌，「真的太難了。」

委託人的故事成為他生命養份

前陣子，他甚至為此在臉書發了一篇長文，「因為那就是我的生活啊，你叫我怎麼把音樂抽離律師身份？」5年前，他重返歌壇，至今發行四張專輯，加起來大概40幾首歌，但他的律師生涯，處理過的案件遠遠超過這個數字。

「我做這行二十幾年了，保守估計也有1、2000件案子。」每一個案件背後都是一個真實的人生，有家庭、有傷口、有委屈、有說不出口的故事，他每天都在接觸這些東西，怎麼可能當沒發生過。但他也強調，自己絕不是刻意把「律師身分」當賣點，「對我來說，這些故事一輩子都寫不完，參與這些委託人的人生，他們的故事無形中，好像也變成了我人生的一部分」與其說是題材選擇，不如說是生活累積。

法庭和舞台的主角都是人

會不會擔心創作被侷限、突破不了自己？他說：「當然會！但律師這個身分我不可能脫離，因為這就是我的職業，怎麼樣都會貼在我身上，不可能像把衣服脫掉、我就能脫離律師這個角色那麼簡單，所以就盡量不去想。」同時間，他也鼓勵自己慢慢轉換創作角度，「但我還是覺得，創作的重點不是身分，而是音樂跟故事能不能打動人心」。

對蘇明淵來說，法庭和舞台其實沒有差那麼多，一個用法律替人辯護，一個用音樂替人說話，他只是透過不同形式，做著同一件事而已，而那2000多個案件的人生故事，應該還會陪他唱很久、很久。

