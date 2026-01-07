獨家》被陸列「台獨打手幫凶」 檢察官陳舒怡回應了 背景曝光

大陸國台辦今日宣布將台灣高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」，揚言依法終身追責。陳舒怡得知訊息後，低調向本報記者表示「謝謝關心」，她很意外，不知被列名名單的原因，也不去猜測，她只是檢察官職務上做好檢察官工作。

正好今天是法務部檢察官人事審議委員9名票選委員公布檢察長候選人名單，其中陳舒怡，也在這波名單中。對此，陳舒怡表示，她也不知道為何時間上這麼巧，正好在檢審委員公布候選人名單後，大陸也公布「名單」。

廣告 廣告

本報記者問她，被大陸列為「台獨打手幫凶」會不會影響她爭取檢察長，陳舒怡低調不置評。

資歷曝光 辦過綠共、馬文君案

陳舒怡是司法官40期結業，曾任台北地檢署檢察官、新北地檢署執行科主任檢察官、號稱「天下第一組」的台北地檢署忠組主任檢察官，在北檢忠組檢察官、主任檢察官任內偵辦過多起重大貪汙案，目前是台灣高檢署「重大危害國家安全及社會秩序案件」小組檢察官，負責辦理國安、共諜案，也是台高檢偵辦國安案件督導小組執行祕書。

陳舒怡曾偵辦過轟動一時的綠營共諜案，其中民進黨前資深黨員黃取榮遭大陸情工人員吸收淪為共諜，涉在台長期發展組織，刺探、收集我國政府機關的機敏資訊，不法獲利逾600萬元，被她依《國安法》發展組織罪起訴並具體求刑12年。

另國民黨立委馬文君因遭告發洩漏國造潛艦機密，被台灣高檢署列為外患罪「他案」被告，陳舒怡曾傳喚馬文君調查，目前案件仍在偵辦中。

因應張文隨機殺人案 負責恐攻事件督導協調

去年12月19日通緝犯張文在台北車站、中山區南西商圈犯下隨機殺人案，台灣高檢署立即成立督導應變小組，陳舒怡擔任執行祕書，統籌全國檢察機關對於恐攻、無差別攻擊件之督導、協調與通報事宜，確保各地檢署即時掌握情資、迅速應變。

當大陸國台辦公布陳舒怡「台獨打手幫凶」，不少法界人士第一時間向陳表達關心，對於平日行事辦案低調的她，被陸方「點名」頗感意外，曾與陳有同事之誼的前新北地檢署檢察官、律師陳銘祥就稱這對她是「人權的冠冕」。

依大陸國台辦發言人陳斌華今日說法，將陳舒怡列為台獨打手幫兇，依法終身追責，是因陳舒怡羅織罪名，迫害支持、參與兩岸交流合作的台灣人士，製造綠色恐怖，並將繼續徵集陳舒怡的違法線索和證據。

法務部則指出，本次遴選因士林、台中、新竹及屏東等地檢署首長職缺將陸續出缺，初步規畫補實4至6人；票選檢審委員也將自明日起公開蒐集各界意見，強調遴選程序透明、公正，相關結果勢將牽動後續檢察體系人事布局。

【看原文連結】