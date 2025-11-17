獨家／被青竹絲咬控醫院「不當」冰敷 害小腿挖整塊肉

YouTuber Crazy熊哥被赤尾青竹絲咬傷小腿。（圖／翻攝自臉書Crazy熊極限戶外活動頻道 ）





被毒蛇咬到不能冰敷您知道嗎？高雄一名YouTuber Crazy熊哥10月中到墾丁車宿時，被赤尾青竹絲咬傷小腿，他指控小港醫院居然對他的小腿冰敷時間長達12小時，害他小腿周遭組織壞死，必須緊急清創，把小腿削到見骨，更不滿院方事後居然拿響尾蛇的國際期刊來跟他辯證，說蛇毒可以冰敷。對此，小港醫院駁斥，冰敷是針對患者感染蜂窩性組織炎，而非蛇毒的處置。

左小腿側面一大塊連皮帶肉消失不見，傷口深可見骨，會導致這麼恐怖的結果，全來自於腳踝的4個小傷口。YouTuber Crazy熊哥：「XXX被蛇咬，XX。」

四個小孔不斷滲出鮮血，YouTuber Crazy熊哥被毒蛇咬傷，趕緊請朋友載他到醫院掛急診，但怎麼小咬痕會變刮骨療傷？熊哥指控，全因為醫院的醫療疏失。

YouTuber Crazy熊哥：「把腳抬高然後用冰敷這樣子，可是我後來就有翻一些國際的文獻，然後跟衛生福利部疾病管制署，是不建議跟禁止冰敷。」

YouTuber熊哥指控，10月中他跟幾個朋友去墾丁車宿，不慎被赤尾青竹絲咬傷，當天深夜他就到恆春旅遊醫院，打了2支血清，隔天轉回自家附近的小港醫院治療。而衛福部指引，有清楚寫下蛇毒嚴禁冰敷，會害組織因此壞死，但熊哥說小港的護理人員卻拿冰塊對他的傷口冰敷12小時，害他小傷變大傷。

YouTuber Crazy熊哥：「拿那個棉棒在裡面這樣子清啊擦啊，這樣子非常的痛，若疼痛指數大概9。這個都萎縮了，（就沒有小腿肌了），對啊，這有小腿肌這正常的」

小腿肌因為清創縫合肌肉萎縮，需要漫長時間才能復原，走路目前也只能靠枴杖輔助。熊哥也秀出護理人員對他冰敷的畫面，更指控院方拿冷門的醫學期刊，試圖跟他辯證蛇毒可以冰敷。

YouTuber Crazy熊哥：「結果他們就給我一個，這個響尾蛇的（期刊），響尾蛇的毒跟青竹絲是完全不一樣的。」

對此小港醫院回覆，接手時患者已施打蛇毒血清，也並未出現出血情形，患部腫脹是因為熊哥的腿感染了蜂窩性組織炎，冰敷並非針對蛇毒所做的處置，更指控熊哥要求8萬的薪水賠償，外加這次10萬醫藥費通通免單，案件已由主管機關受理調查，小港醫院也會全力配合調查。



