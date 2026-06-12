獨家／裡面塞人、外面塞車！台中市監理站「引爆民怨」

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台中市監理站即使6個窗口全開，仍難消化龐大業務量。（圖／東森新聞）





台中市監理站幾乎天天上演「排隊地獄」。儘管6個服務窗口全數開放，但因每天洽公人次超過1400人，業務量龐大，窗口人員再怎麼加快速度，仍難以完全消化，甚至有民眾只是申辦一張國際駕照，實際作業不到5分鐘，卻得先苦等5個小時。監理站內大排長龍，停車場更是一位難求，58個車位每天要消化上千輛車，入口車流經常回堵到馬路，迫使部分車輛逆向繞行，引發民怨。

監理站座位區幾乎座無虛席，叫號燈不停跳號。平均約5分鐘就叫到下一號，承辦人員手速已相當迅速，卻仍趕不上民眾湧入的速度。台中市監理站目前6個窗口全數開放，但現場仍有超過200人等候。有民眾只是辦理國際駕照，卻足足等了5個小時，真正辦理時間卻不到5分鐘。

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洽公民眾李先生：「大概還要等1個半小時，一整天時間幾乎都耗在這裡了。」

台中市監理站鄰近人口超過32萬人的北屯區，是台中市人口最多的行政區之一，每天前來辦理業務的人數超過1400人。監理站每日約有12名人員輪值，即使再忙，員工仍需輪流用餐，因此上午、下午都得分批離開窗口。若要增設機動窗口，還必須從其他部門調派人力支援。

洽公民眾簡先生：「如果可以增加窗口的話，應該會快一點。」

目前台中共有3處監理站，分別位於市區、屯區及海線。不過對市區民眾而言，前往豐原監理站往返至少需花費1小時以上，也不太願意特地跑到大肚山上的監理站辦理業務。相較之下，多數人仍選擇前往市區監理站，即使得排隊等待，也認為比較方便。

除了辦理業務得排隊，停車問題也讓不少民眾頭痛。停車民眾：「很浪費時間，主要就是停車位太少、人太多。」

監理站停車場每天湧入上千輛車，但場內僅有58個停車位。排隊車流從入口一路延伸到馬路，長長車陣占據單行道，部分車輛只能逆向繞行通過，造成交通混亂。台中市監理站站長林國原：「有一天到了下午5點，現場還是非常多人，我們那天加班到晚上8點。」

台中市監理站不只外面塞車、裡面塞人，民眾辦個業務動輒等待5個小時以上，幾乎得耗上一整天。面對長期人潮壓力，現有人力不僅天天忙翻，還得經常加班2-3小時。民眾抱怨等待過久，但第一線公務人員也有難以言說的壓力與無奈。

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