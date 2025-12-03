獨家／西勢水庫剩3日供水量 廟口攤商憂「停水」難做生意

基隆廟口商圈。（圖／東森新聞）





近期基隆地區水汙染嚴重，基隆廟口攤商首當其衝，因為水質疑慮少掉不少遊客，攤商也擔心因為沒水做不成生意。而現在還有不少住家水塔殘留異味，得花上一筆錢清理，還有民眾皮膚過敏跑去看醫生。政府其實有提供補助，只要出示購買水的相關收據或就醫診斷書，就能提出申請。但不少民眾根本不知道，早就將收據丟掉，費用恐怕得自行吸收。

天氣變冷，到基隆廟口商圈來一碗熱湯配滷肉飯暖暖身，這種幸福的日常，卻因為基隆水源汙染嚴重，不只民眾擔心吃東西有問題，攤商也害怕沒水做不成生意，遊客不敢捧場。

基隆廟口攤商：「豬瘟就休10多天了，還要再擔心這幾天，這個用起來，可能頂多一個禮拜。」

由於水源受汙染，近日基隆地區僅能依賴屬於小型水庫的西勢水庫，目前蓄水量不到40萬噸，滿水位時也只有56萬噸。從空拍畫面看，水位持續下降中，水庫蓄水量拉警報。市府示警，若問題不解決，只剩3天可用，南榮新村周邊以及暖暖仁愛區都將預防性停水。

小吃店老闆娘：「（損失）有喔，1、2萬塊喔，沒有啦，3萬塊是沒有，影響好像大約1萬8左右吧。」」

業績慘兮兮，清水塔、買乾淨水還得支出不少額外花費，有計程車司機載到住安樂區的乘客，因為碰到汙染水源導致過敏，急忙跑去看醫生。

計程車司機：「聽到有的人因為這樣過敏，他本來過敏體質皮膚比較不好，然後摸了那個水之後，結果造成皮膚過敏去看醫生，然後沒人想到補償方法，也沒人處理啊。」

市府推出補償措施，只要民眾持購買桶裝水的收據、委外清理水塔的收據或是就醫診斷書，都能向里辦公室提出申請補助，但不少居民不根本曉得，收據早就丟了，恐怕都得自行吸收。而這些補助是否有上限，到底能補助多少，里長暫時沒有收到通知，只希望相關單位能盡快宣布規定，給居民安心保障。

